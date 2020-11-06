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郭明錤曝光苹果 iPhone 13 系列：4 款机型，Pro/Max 超广角配大光圈 6P 自动对焦

2020/11/6 12:57:04 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家11月6日消息 苹果 10 月 14 日正式发布了 iPhone 12 系列新品，其中，iPhone 12、iPhone 12 Pro 已经于 10 月 23 日首发；而 iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max 在 11 月 6 日晚 9 点开始预购，11 月 13 日发售。

IT之家获悉，今天，天风国际分析师郭明錤发布了最新的研究报告，2H21新款iPhone（暂称iPhone 13系列）的数项重要规格升级中，预测2款高端机型的超广角相机升级为其中一个最显著改变。

iPhone 12系列均配备f/2.4、5P与固定对焦 (FF；Fixed focus) 的超广角相机。郭明錤预测，2H21新款iPhone也有4个机型且尺寸与iPhone 12系列相同，而新2款高阶的超广角相机将显著升级至f/1.8、6P与自动对焦 (AF；Autofocus)。相信受惠于超广角相机显著升级，2H21新款高阶iPhone将提供更佳拍照体验。另外郭明錤预期所有2H22新款iPhone（暂称iPhone 14系列）均将配备f/1.8、6P与自动对焦的超广角相机

另外，郭明錤表示，预期大立光自2021年开始成为iPhone新音圈马达 (VCM) 供货商，并且是超广角相机镜头显著升级最大赢家。预期大立光在镜头生产与VCM垂直整合优势下，将取得2H21新款高阶iPhone的升级6P超广角镜头约70%的订单比重 (vs. iPhone 12系列超广角镜头的50%)。

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郭明錤预测：苹果 iPhone 13/Pro 系列出货量将超过 iPhone 12/Pro 系列

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