荣耀 10X Lite 将于 11 月 10 日全球发布，疑似华为 P Smart 2021

IT之家11月6日消息 荣耀官方现已宣布，荣耀 10X Lite 将于 11 月 10 日全球发布，届时还将公布荣耀的新合作商（可能是红牛？）。

荣耀 10X Lite 采用了 6.67 英寸 1080P + 分辨率的打孔屏，搭载由中芯国际 14nm 工艺打造的海思麒麟 710A 芯片，后置 48MP 主摄 + 8MP 超广角摄像头，内置 5000mAh 电池，支持 22.5W 快速充电。

通过各种信息描述，该机疑似为此前已发布的华为 P Smart 2021。

IT之家曾报道，华为 P Smart 2021 配备了 4GB 的内存和 128GB 的内部存储空间，手机还支持扩展存储。此外，还配备了收音机、蓝牙 5.1、LTE 以及 3.5 耳机插孔等功能。

其他方面，华为 P Smart 2021 配备四后置摄像头系统，包括 4800 万像素主摄像头（f/1.8 光圈）、800 万像素主摄像头（f/2.4 光圈）、200 万像素深度摄像头以及一个微距摄像头。在正面拥有一颗 1800 万像素的自拍摄像头，光圈为 f/2.0。摄像头设计为垂直放置，还包括一个 LED 闪光灯，提供黑色、金色和绿色三种渐变色选择。