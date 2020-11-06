网红做培训，粉丝成了学员

得粉丝者得流量，得流量者得 Money。

——所有想明白了的网红主播

直播带货竞争胶着之下，无论粉丝们是否在每场直播中都有消费转化，只要直播间观看数据越好，网红的机会就越多。因此，网红主播、MCN 机构花费心力去经营粉丝群，已经不是什么新鲜话题。

他们的任何一条商品优惠、平台福利，都会第一时间在粉丝群内发放，很多时候目的不是赚钱，而是建立起自己与粉丝之间的强关系，凝聚粉丝力量。

但是，仅仅是买便宜货、交个朋友已经不够了，最近有网友告诉懂懂笔记，她加入了一个 “体验超好”的网红粉丝微信群，群内除了分享商品的优惠券之外，几位网红时不时还会与粉丝互动，分享直播的技巧，平时也不强推群内粉丝购买直播间的商品，感觉丝毫没有功利心。

不强推商品，也不安利粉丝，只有福利发放、带货的干货分享，网红和 MCN 建立氛围如此 “和谐”的粉丝群，是想要干啥？

粉丝成了学员

“当时，我是抱着试一试的心态申请加入粉丝群，主要是为了领些优惠券。”

家住广州花都的阿汤，在一家商超从事服装销售工作。和其它女生一样，工作之余她喜欢刷短视频、看直播，也会经常购买主播推荐的商品。她告诉懂懂笔记，为了及时领取商品优惠券，她加入了不少直播网红建立的粉丝群。

阿汤不爱在群里聊天，也讨厌那些推送的无聊信息。因此，一旦领完优惠券，她都会开启消息免打扰模式。然而，最近加入的一个网红粉丝群，却给了她完全不同的互动体验。

“群里除了发放直播商品的优惠信息，还会定时分享不少电商平台的优惠券、免单券，两位主播也会经常在群里与群友一同互动，感觉很亲切的呢。”阿汤表示，其中一位网红女主播的人气着实不低，平时看其直播时，在线观众数量几乎都稳定在几十万人。

那位网红带货的商品，销量也都不低。在阿汤的印象当中，这样的女主播大多是高高在上、盛气凌人。然而，对方却显得平易近人，经常会在群里与粉丝聊天互动，也能开得起玩笑。

“有时候会和群里的人聊一聊工作中的故事，主播间的一些趣闻，有时还会分享直播的技巧，告诉大家只要掌握了这些技巧，谁都可以做直播。”正因为这位主播 “好说话”，功利心不强，所以部分群友在群里起哄，要求主播开课、传授直播的干货。

阿汤告诉懂懂笔记，随着起哄的群友越来越多，主播还真的推出了直播培训知识分享，同时还表示会毫无保留地传授自己成功的经验，希望更多报名的粉丝都能像她们一样，成为一名成功的主播。

“她们说这些举措都是利他、公益的，开始只是在群里做公开课，呼吁粉丝也践行利他，邀请身边的好友入群一同享受公开课，只要群里报名到了三百人，便会开课。”很快，阿汤所在的群便已经拉满了三百人。

“第一场公开课讲的是一些商品转化的话术，教大家如何将平平无奇的商品描述得充满亮点，通过讲解技巧引发观众购买的欲望，群友们的反响蛮不错的。”阿汤表示，大家听了第一课之后，纷纷要求主播继续分享新的内容，群里很快满五百人了。

不过，此后主播便开始以精力有限，只能有针对性的开培训课为由，在群里推出了收费培训课程。“大概是七天的直播卖货课程，收费要 1980 元，也不算太贵。而且还承诺理论与实践相结合，会在培训课结束之后给我们提供相关货源，上手尝试练习直播。”

对此，阿汤觉得还是挺值的，“要不是手头紧，我当场报名了。等十一月初发了工资，我就报名先上一周课看一下。”阿汤表示。

尽管从没有直播带货经验的阿汤并不是很自信，但加入了这个群之后，她的心底也有了一个成为网红主播的小梦想。为了摆脱目前乏味的服装销售工作，她希望试一试，一旦出师将来就是为自己打工的 “高级打工人”了。

那么，网红们如此 “利他”和公益，难道不怕教会徒弟饿死师傅吗？

MCN 挖 “附加值”

“现在有不少 MCN 都开始做网红培训了，收入流水着实不低。”

聊及直播网红开培训班的话题，曾在杭州某 MCN 机构任职的张佳（化名）表示，自己早就注意到了这些现象，不少主播以及其背后的 MCN 机构都在建立粉丝群，并且推出一些收费的网红培训课。

她告诉懂懂笔记，这些举措的背景，主要是因为目前大量主播、MCN 的直播间观看量、销售量效果一般，导致合作的企业商家失去信心。不少主播、MCN 很难在直播之前赚取坑位费，销售后的分账也不太理想，“现在很多企业和商家，合作时都要求零坑位、纯佣金模式合作，想赚钱太难了。”

因此，不少主播、MCN 开始将盈利目标转向观看直播的观众，以及申请入群的粉丝们。

为了得到企业商家的信任，不少主播在直播时都有刷量行为，以便让数据更好看些，而在瞒过金主的同时，也会让一部分观众认为网红的直播非常火爆。“以前网红们建群，一般都是为了推商品、拉人头做直播，现在的主播们都是在群里做互动了。”张佳称，部分主播甚至会在群里晒晒生活照，向粉丝展示一下自己成功、奢华的生活方式，羡煞一众旁人。

这样做的目的，是为了让粉丝误以为直播行业很赚钱，从而产生投身直播行业的想法。只要有粉丝夸赞主播、羡慕主播的生活，那么 MCN 增加 “附加值”的目的就能达成，可以开始推网红培训课程了。

张佳透露，一般机构的做法是先做公开课，让更多粉丝发展成为新群员后，再推付费网红培训。

“无论如何，直播间刷量是肯定要做的，一方面赚企业的信任，另一方面博粉丝的眼球，同样的成本支出，发展培训业务不失为一种好思路。”张佳强调，有部分粉丝在参加公开课之后觉得自己不合适成为网红，但会继续留在群里领取直播的福利，MCN 也不会有什么损失。

当然，总会有一小部分粉丝认为，自己可以像美女主播们那样坐拥几十万上百万的粉丝，轻松卖货赚取坑位费和佣金，从而花几百甚至上千元报名费，然后继续参加网红培训高级课程。

“相比以往电商产业园推出的网红培训，如今主播、MCN 做网红培训更具有说服力，毕竟有活生生的例子摆在那儿，报名的人也都愿意相信自己同样会能成为一名主播。”张佳坦言，自己参与过几期网红培训公开课后发现，很多内容几乎都是忽悠小白的。

在她看来，只要从事过直播工作的人，都会看出那些内容的华而不实，直播技巧也过于简单浅显，“做过这一行的都知道，目前直播领域主播之间的竞争很激烈，不过那些报名的粉丝几乎都是小白，比如在校学生或者打工族。”

思考一下，很多 MCN 签约的主播在直播时都要靠刷量续命，这些培训的新人能青出于蓝而胜于蓝吗？很多主播在群里声称的实践培训，又到底有何作用？

新人学直播，学员成 “下线”

“很多 MCN 做直播都靠刷的，怎么可能培训出有流量的网红？”

一位网红培训机构的讲师告诉懂懂笔记，相比以往的网红培训课程，目前很多 MCN 推出的培训课主要强调实践操作，即学员在付费并学习之后，主播变会要求培训学员去开通直播账号并开始在线实操，也就是直接进行直播卖货了。

那么，学员刚上手做直播，账号没有粉丝，也没有可以合作的企业、商家资源，甚至是无货可卖怎么办？

这位讲师透露，新人开直播没货源，网红主播或者 MCN 会以 “介绍合作方”为由，为这些学员提供相应的货源，一般都是 MCN 与供应链合作、代理的商品。

“其实呢，就是安排什么学员卖什么。作为实践练习，学员也没办法挑三拣四选择商品。”即便是有经验、有一定流量的主播，直播卖货都经常会 “翻车”，更何况毫无流量的新人。

这些新学员作直播卖货，“导师”们往往是安利她们去发动周围亲朋好友拉人头，一开始观看量都很低，销售转化也可想而知。

对此，张佳举了一个例子：新学员如果直播遇挫，网红主播就会悄然现身，鼓励学员们不要灰心，要寻找妥善的解决方法。“所谓改善的方法，就是一方面发动身边亲朋好友观看学员的直播，一方面让熟人（亲友）当场下单，提振其他观众的购买欲望。”

“我见过有的新手网红，发动了家里所有的亲友到直播间支持自己，闺蜜、男友、老爸老妈都要购买她推荐的货。”以往 MCN 联合刷单机构刷销量，商品最终要退货，钱款也是回到商家手里，而如今这些新人主播的家人亲友在直播间下单购买商品，佣金可就都进了 MCN 的口袋。

亲友团的力量虽然薄弱，可以几百个上千个新学员发动起来的亲友团，依然不容小觑。

一般而言，亲友助力不会出现刷销量那样的大量退货，而且都是真实订单。显然，借助培训方式，一些主播和 MCN 机构将粉丝发展为学员，再以实践为名将学员发展成了 “下线”，最终是在帮助主播、MCN 销售其代理的商品。

“即便几轮直播之后，新人觉得累了，家人也无力支持了，但还是产生了一定价值。”张佳坦言，如果有大量的主播在线为商家推销商品，MCN 还可以借此向企业索要推广费，结算之后即便向实践中的新网红支付一点点儿劳务费（也可能不给任何费用），也算是集腋成裘。

翅膀还未长硬，也不可能长硬的新晋小网红们，自然不敢向主播或 MCN 要求什么，大多数可能只是自怨自艾，感叹自己没有成为成功主播的运气罢了。

在知乎和贴吧上，懂懂笔记看到有不少网友在声讨主播网红借培训为名敛财的行为。有网友发帖子称：今年六月，某千万粉丝级网红借培训为名，收取粉丝 392 元的培训费用，将近万人在线报名学习，但是最终网红却将这些学员发展成了微商下线，推销其代理的养颜保健品。

【结束语】

俗话说，当局者迷，旁观者清。不过，如今一些网红和 MCN 机构却琢磨起了众多 “旁观者”的智商税。

直播领域是否赚钱、如何赚钱，想必资深从业者都心知肚明。反倒是大量围观直播、下单购买商品的旁观者，会认为直播是 “朝阳行业”，有大把赚钱机会，拼命追随某些主播，希望成为网红。这才给部分主播和 MCN 机构可乘之机，推出所谓的网红培训、主播孵化业务，借机敛财。

天上不会掉馅饼，自己都不赚钱的网红更不可能传授出真经，至于赚到真金白银的李佳琦、薇娅们，谁见过他们开了网红培训课？