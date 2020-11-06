爱立信：中国市场至关重要，在华投资和承诺坚定不变

11 月 6 日消息 5G 若想真正实现万物智联，使能行业数字化转型，除了技术创新，开放合作也是必由之路。

而本周 “第三届中国国际进口博览会”（以下简称 “进博会”）在上海的成功举办，也表明即使在全球疫情期间，中国仍致力于进一步对外开放，打造开放型世界经济。进博会是中国向世界敞开的一道大门，为包括信息通信企业在内的各个国家的全球化公司在华业务发展创造了合作新机遇。

作为全球 5G 技术的领导者，第三次参加进博会的爱立信感慨良多。对此，爱立信东北亚区执行副总裁、数字服务事业群总经理申宁山（Sinisa Krajnovic）博士与我们分享了爱立信第三次参加进博会的心得，以及百年老店眼中的中国 5G 市场。

申宁山表示：无论是作为一个市场，还是作为我们的研发和生产基地，爱立信始终坚定认为中国市场至关重要。多年来，爱立信对中国市场的投资和承诺始终坚定不变。爱立信正在大力投资并在中国实施 5G 的商业部署。我们对中国市场寄予厚望，并期待为中国的 5G 事业发展做出更大的贡献。

中国正引领 5G 发展、建全球最大 5G 网络

根据《爱立信移动市场报告》预测，2020 年底全球 5G 用户将达到 1.9 亿，2025 年底将达到 28 亿，5G 将成为有史以来扩展最快的技术。

目前，中国正大规模开展 5G 建设，并不断扩大 5G 的覆盖范围。在申宁山看来：在 5G 网络发展方面，中国走到了世界前列。中国的 5G 发展速度之快超过行业预期，我们对中国 5G 发展充满信心。

在中国，5G 网络建设发展可谓一日千里。从三大运营商公布的数据来看，截至 9 月底，中国移动已经提前完成了全年的 5G 基站建设目标，开通超过 35 万个 5G 基站，已建成全球规模最大 5G 网络；而 9 月，中国电信以及中国联通也宣布双方累计建设开通 5G 基站超 30 万个。最新数据显示，截至 9 月底，全国已经开通 5G 基站 69 万个，北京、上海、广州、杭州等城市实现 5G 网络城区连片覆盖，为 5G 大规模商业化奠定了基础。

“可以看到，中国正在引领 5G 网络的发展。中国正在部署全球最大的 5G 网络，也是部署最快的一个国家，中国 5G 部署速度和规模都令人惊叹！”申宁山强调：“能够参与到中国的 5G 发展事业中，对于爱立信来说至关重要，我们也非常自豪。而本次进博会展示了中国进一步对外开放的决心，中国将进一步推动 5G 应用领域的发展。爱立信在此次进博会上展示了包括汽车的旅程、南京智能工厂、探索 5G 消费者应用等，涵盖游戏、可穿戴设备和 VR/AR 沉浸式体验多个领域。我们相信凭借进博会这个平台，中国 5G 生态系统也能够为全球市场做出更大贡献。”

三方面助力中国 5G 商用部署

作为一家百年老店，爱立信与中国的关系源远流长，从 1894 年首次来到中国开始就长期支持着中国每一代移动通信技术的演进与创新。作为一家在通信行业奋斗了 140 多年的通信设备厂商，这 100 多年来爱立信经历了历次的技术革新。在中国，爱立信更是全程参与了中国从第一代移动通信到第五代移动通信的建设。

“如今，中国市场已经是爱立信全球规模最大、最重要的市场之一。”申宁山表示：从 1G 到 5G，爱立信为中国通信业的发展做出了巨大贡献，与中国客户展开了卓有成效、持久稳定的合作，彰显出忠诚守信的合作关系。多年来，爱立信对中国市场的投资和承诺将始终坚定不变。为此，爱立信也正在从以下三个方面为中国 5G 商用部署做好充分准备：

一是研发投入，最近五年爱立信在中国的 5G 准备过程中做了大量投入，每年在中国研发投入超过 30 亿人民币，过去五年在中国研发投入累计超过 150 亿人民币，大部分研发活动都与 5G 有关。

二是升级生产设备，升级了爱立信南京、也是全球最大无线设备生产厂之一，将其变为完全的 5G 生产线，可以做中国生产 5G 的基站设备。爱立信还在北京爱立信的望京园区建立了最新的无线电波的测试暗室，为 5G 设备研发做准备。

三是积极壮大以及培训队伍，目前，爱立信在中国拥有 10000 余名员工，其中超过 5500 名员工就职于爱立信在北京、上海、成都和南京设立的研发部门，其中大部分从事与 5G 的产品和解决方案相关的研发工作。

5G 合作方面，爱立信和中国的客户以及合作伙伴在 5G 方面已经开展了多年的合作。过去两年里，爱立信和产业界各方一起共同推动 5G 标准化的进一步完善、产业链的成熟。期间，爱立信参与中国运营商组织的大量技术验证和测试，并充分调动了全球资源全力支持中国大规模 5G 网络部署。今年上半年，爱立信与中国三大运营商签订了 5G 合同，并成为三大运营商 5G 商用网络部署的合作伙伴。

不断拓展 5G 商机

谈及爱立信在中国 5G 市场接下来的发展目标，以及如何更好的拓展中国的 5G 商机，申宁山指出：我们很高兴地看到，中国始终致力于对外开放，推进包括 5G 在内的新基建建设，这极大地提高了我们在中国市场投资的信心。当前和未来，我们都在与各垂直行业和客户携手合作，积极探索 5G 应用领域，充分释放 5G 潜力，提高 5G 效率，从而推动社会经济发展新时代的到来。未来，无论在消费市场还是企业级市场，我们都希望能继续携手中国的合作伙伴，积极探索共同创新。

消费市场领域，5G 可以给各个领域带来转变，爱立信此次展示的未来 10 年消费应用趋势以及 6 个真实的案例，包括 5G 如何应用于游戏、学习、电竞、VR/AR 沉浸体验等多个领域，爱立信希望未来能真正把这些典型案例，带入到大家的生活中。

企业级市场，爱立信希望凭借多方面的优势和积累，不断扩展行业合作伙伴合作 -- 首先，爱立信在运营商和企业两方面都拥有丰富的洞察，包括 Industry Lab 和每年发布的多个行业报告；其次，爱立信也拥有先进的技术和解决方案积累，包括蜂窝物联网、URLLC、云原生 5G 核心网、切片等多个垂直行业方案；最后，爱立信也已经携手生态合作伙伴完成了多项经过验证的 5G 应用案例。

申宁山表示：“我们希望运用我们的经验和能力，携手中国合作伙伴共同探索 5G 行业应用的真正落地，同时也能帮助中国的企业走向国际市场，融入全球的 5G 生态系统。我们非常希望通过我们的努力能够保证中国市场 5G 部署获得巨大的成功，我们在中国市场会为中国的客户提供最佳的技术、产品、解决方案和服务，同时可以将爱立信在全球的经验带到中国来，助力中国的 5G 部署更加成功。”