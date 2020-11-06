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爱奇艺回应 VIP 会员涨价：这是审视考量多方因素做出的举措

网易科技 2020/11/6 16:44:50 责编：孤城
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爱奇艺 VIP 会员官方今天宣布，将于 11 月 13 日 0 点起对黄金 VIP 会员、学生 VIP 会员订阅服务费用进行调整，调整后定价共分六档：黄金 VIP 连续包月、黄金 VIP 月卡、黄金 VIP 连续包季、黄金 VIP 季卡、黄金 VIP 连续包年、黄金 VIP 年卡定价分别为：19 元、25 元、58 元、68 元、218 元和 248 元。

另外，学生 VIP 会员服务订阅费用调整为 : 学生 VIP 会员连续包月 12 元，学生 VIP 会员年卡 123 元。

对于此次价格上涨，爱奇艺方面回应蓝鲸 TMT 记者表示：我们审慎考量了市场环境变化、平台发展需求和创造用户价值等多方面因素，做出了当前价格调整的举措。我们希望能够为用户创造更多优质、创新的内容和更好的服务体验，促进产业的持续发展。为我们的用户提供更多价值、为内容创作者构建更健康的产业生态。

据悉，新价格的应用范围具体取决于会员的订阅和截止时间，在新价格推出后订阅爱奇艺的新用户将支付新价格，而对于调价前已购买连包服务的会员，爱奇艺将提供两年保价服务。

今晚18:00起，爱奇艺联合会员将开启双11大促，目前还未知涨价后的联合会员售价，大家且买且珍惜：

爱奇艺 黄金会员99元/年：点此链接

爱奇艺 京东联合会员108元/年（18:00开始）：点此链接

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关键词：爱奇艺会员

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