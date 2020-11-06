快手上半年巨亏 63 亿，员工激励计划近 5000 人或可人均分 500 万

11 月 6 日消息，快手提交赴港上市招股书，摩根士丹利、美银、华兴资本为公司联席保荐人，市场估值 500 亿美元，截至 2020 年中期，公司日活用户达到 3.02 亿人次，电商交易额高达 1096 亿元。

2011 年 GIF 快手诞生，2013 年 10 月公司转型为短视频社交平台，2014 年 11 月改名快手，2015 年 6 月，快手的安卓和 iOS 总用户突破 1 亿，2016 年 4 月用户突破 3 亿。截至 2020 年中期，公司日活用户超 3 亿人次，月活用户高达 7.76 亿人次。

截至 2020 年中期，公司内容创作者占平均月活跃用户在快手应用上的比例约 26%，快手应用上每月平均短视频上传量超过 11 亿条。快手招股书显示，目前快手商业化主要包括直播打赏、线上营销以及电商三大业务，直播业务收入达 173 亿元，电商交易额高达 1096 亿元。

根据招股书，2017 年、2018 年、2019 年公司总收入分别为 83 亿元、203 亿元、391 亿元。2020 年上半年，公司实现收入 253 亿元，同比增长 48%。

2017 年到 2019 年，公司分别实现归属股东应占亏损分别为 200.45 亿元、124.29 亿元、196.51 亿元。2020 年上半年，公司实现亏损 680.91 元，较 2019 年同期的 2.69 亿巨幅扩大。由于 2020 年亏损主要是因为可转换优先股大幅增加 612 亿。根据调整后净利来看，公司 2020 年中期净利润为 63.48 亿元，较去年同期的 123 亿元盈利大幅减少 180 多亿。

目前，公司共经历了 11 轮融资，背后的投资方包括腾讯投资、博裕资本、云锋基金、Temasek 淡马锡、红杉资本中国、百度投资并购部、五源资本、DST Global 等。A 轮融资成本低至 0.0037 美元，最新一轮融资成本为 6.84 美元。公司实行同股不同权架构，A 类股有 10 股投票权，B 类股一票有一股投票权。

IPO 之前，快手 CEO 宿华持股 12.648%、联合创始人程一笑持股 10.023%，机构投资者方面，腾讯持股 21.567%，为快手最大股东。五源资本持股 16.657%，其他投资者合计持股 34.614%。

本次公司雇员公发行最高 5.235 亿股的普通股，按快手最后一轮融资 6.84 美元计算，这部分价值高达 277.6 亿港元，按 4551 名快手承受人计算，员工平均可分得 608 万港元，折合 520 万元人民币。如果平摊到公司 16387 名员工身上，每人可分得 145 万元。同时，还有 4546 名非公司员工获首 3.21 亿股，平均每人获分 320 万元人民币。