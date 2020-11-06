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官方大促开启：京东 PLUS + 爱奇艺 VIP 年卡 = 108 元

2020/11/6 18:57:22 来源：IT之家 作者：一乖 责编：一乖
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爱奇艺官方会场大促活动，今晚18:00正式开始，黄金会员年卡直降至108元，再送1年京东PLUS会员权益或1年喜马拉雅FM会员，探底官方年内新低：

活动项目活动价地址
黄金会员+京东PLUS 年卡108元点此
黄金会员+喜马拉雅 年卡108元
黄金会员+屈臣氏 季卡33元
点此
黄金会员 连包年卡99元点此
星钻会员 连包年卡258元
点此

iOS用户请使用网页端购买，App走App Store付款会增加30%苹果税。

image.png

比单开京东PLUS会员更值回票价还有得赚，通常一年返的京豆就能赚回会员费。

具体来说：

• 爱奇艺会员（198元/年）+京东PLUS会员（198元/年，每年限领2张）=108元/年（共省288元）。

• 爱奇艺会员（198元/年）+喜马拉雅FM会员（218元/年，每人最多累计5年权益）=108元/年（共省308元）。

• 如何取消自动续费：支付宝途径（我的-设置-支付设置-免密支付/自动扣款）；微信途径（我-支付-右上角3个点...-自动扣费）。

此外，爱奇艺官网黄金会员5折大促，年卡原价198元，限时低至99元/年；星钻会员4折大促，年卡原价618元，限时低至258元/年。

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爱奇艺会员现已宣布：自11月13日起，会员售价将小幅上涨。目前还未知涨价后的联合会员售价，大家且买且珍惜。

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关键词：爱奇艺京东Plus

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