阿里 Q3 财报看点：电商业务不再单打，用户增速放缓 “情有可原”

由于疫情的影响，今年第一季度阿里巴巴净利润下滑八成。不过，随着疫情的好转，加上阿里针对性的一系列的调整，从二季度开始，阿里便已经重新回到增长的轨道上来看。而在昨天晚间，阿里对外发布了最新第三季度财报，营收继续稳健增长，下沉市场再取突破，而此前一直“拖后腿”的云计算业务，亏损也进一步收窄。

数据显示，截至2020年9月30日止三个月，阿里巴巴集团收入1550.59亿元人民币，同比稳步增长30%；净利润470.9亿元，去年同期为725.4亿元。不过，需要注意的是，三季度阿里净利润同比大幅下滑是因为上财年曾获得蚂蚁金服33%股权后确认的一次性收益及其他事项因素。非会计准则下，阿里净利润为470.88亿元，同比增长44%。

电商业务仍很“稳” 云计算业务“蓄势待发”

从电商起家，到现在的云计算、大文娱以及本地生活等，阿里早已经不再是传统的电商平台，而是打造了属于自己的零售生态。只不过，新业务的发展和成长需要时间，相比较下，电商仍是阿里最为稳健也是最为核心的业务。

财报数据显示，今年三季度，阿里核心电商的收入达到1309亿元，同比增长29%，占总收入比例仍高达84%。对了，这里还要说一句，对于阿里这样体量的公司来说，其电商业务早就告别了当初那个狂奔的时代，跟拼多多这种新生电商的增速也没有可比性。但是，接近30%的增速，已经实属不易，毕竟基数在那摆着。

具体来看阿里的电商业务，其中，来自于中国商业零售业务的营收为人民币954.7亿元，同比增长26%；来自于中国商业批发业务的营收为人民币36.37亿元，同比增长11%；来自国际商业零售业务的营收为人民币77.89亿元，同比增长305；来自国际商业批发业务的营收为人民币35.1亿元，同比增长44%；来自菜鸟物流服务的营收为人民币82.26亿元（约合10.92亿美元），同比增长73%。来自本地消费者服务的营收为人民币88.39亿元（约合10.05亿美元），同比增长29%。

从占比来看，中国零售商业位居第一，占比为62%，其次是本地生活、菜鸟以及国际电商零售业务，占比分别为6%、5%、5%。如果单从业务营收占比来看，本地生活和菜鸟业务似乎并没有什么进步，但是从营收增速来看，两者一个29%，一个则是高达73%。当然，这些业务仍处于亏损之中，虽然具体的亏损金额没有透露，但是在财报发布后的电话会议上，阿里CFO武卫表示，这些业务的亏损都在收窄。

需要注意的是，抛开电商业务，我们看到，阿里云计算业务已经稳定在第二的位置上，并且营收占比也提升至10%。数据显示，阿里云季度营收149亿元，同比增幅达60%。据悉，约60%的A股上市公司使用阿里云的技术和服务。并且，阿里云的亏损也在逐渐收窄。

三季度，阿里云业务的经调整EBITA（息税摊销前净利润）为亏损1.56亿元，相比上年同期的经调整EBITA亏损5.21亿元大幅收窄。相应的经调整EBITA利润率从上年同期的负6%改善至该季度的负1%。在财报发布后的电话会议上，阿里巴巴首席财务官武卫表示，我们预计在两个季度以内应该是可以转正实现盈利的。

月活用户超7000万 淘宝特价版已成阿里下沉市场利器

新消费时代，用户是一切业务发展的基础。而拼多多的出现以及强势发展，让阿里和京东等巨头感受到了挑战，纷纷调整战略，并都向下沉市场进军。而从去年开始，阿里也是强调下沉市场的重要性。与此同时，为了进一步触达下沉市场的用户，阿里这边还推出了淘宝特价版，无论是用户数还是APP下载数，都节节高升。

根据财报公布的数据显示，截至今年9月，淘宝特价版的月度活跃用户超7000万。同时，据Trustdata 数据统计，淘宝特价版在刚刚过去的第三季度环比增速达66.6%。易观发布的《9月移动App TOP1000榜单》则显示，淘宝特价版APP以高达43%的月活环比增幅，跃居MAU超千万APP中综合电商第1名。

对于阿里来说，下沉市场是其必须要抓住的机会。人、货、场，人排在第一，是电商平台最核心的竞争力。由于背靠淘系，使得淘宝特价版在获取用户上更为便捷，这也使得很多网友评论称，淘宝特价版的用户都是来自于老淘宝用户。

对此，在电话会议上，张勇指出，我们并没有考虑说把现有的淘宝客户端的用户群转移到特价版，我们是通过很多线上的营销和用户互动等计划来吸引新的消费者，来到淘宝特价版的APP，它的价值主张和它的定位是非常明确的，是性价比高的平台。

不过，张勇也承认，淘宝和淘宝特价版完全没有任何重叠也是不太可能。而在财报中，阿里方面也指出，同时在淘宝与淘宝特价版上消费的消费者，其购买频次及平均消费增长较只用淘宝的消费者更为快速。

“赚钱能力”更强 用户增速放缓“有情可原”

由于疫情的影响，今年第一季度阿里巴巴净利润下滑八成。不过，第二季度由于天猫618的加成加上疫情的好转，使得阿里赚钱能力重回正轨。而三季度，阿里巴巴经调整EBITA净利润412亿元，同比增长28%；经调整EBITA净利率27%，赚钱能力有所提升。

但是，目前就盈利角度来看，还是只有电商业务在赚钱，其它几项业务仍处于亏损中，尤其是创新业务线，收入最低，亏损最大。

值得注意的是，除了上文所述的淘宝特价版，淘宝直播也成为GMV以及用户消费增长的利器，并成为阿里新一季财报中被提及的亮点。数据显示，截至2020年9月30日，淘宝直播12个月的GMV达3500亿元人民币。

截至2020年9月30日止的12个月，中国零售市场年度活跃消费者达到7.57亿，较上一季度增长了1500万，而月度活跃用户则达到8.81亿。网经社电子商务研究中心网络零售部主任、高级分析师莫岱青认为，电商平台现在都遇到了一个“寻找流量”的瓶颈，一二三线城市挖掘殆尽，下沉市场又有待挖掘，获取用户的成本太高，现在直播平台就成为一个重要的流量入口。因此，直播引流的方式正成为阿里留存用户的重要手段之一。

而在活跃用户上，财报显示，中国零售市场年度活跃消费者达7.57亿，环比增加1500万。客观的说，单就总数来看，阿里仍旧是当下电商平台的一哥，但是增速却有些不如拼多多这些新势力，尤其是在拼多多增速凶猛的背景下，很多人认为阿里有些疲软无力。换句话说，阿里没有新玩法来吸引新用户了。

可以肯定的是，面对拼多多等平台的追击，阿里没有坐以待毙，包括淘宝特价版、直播、C2M定制等等，都是阿里在尝试用户增长的新途径。不过，需要认识到的是，当前的电商行业，可以说已经从增量竞争来到了存量竞争的时代，入局者更多，厮杀更激烈，是导致用户增速放缓的一个原因。另一个很重要的原因，便是阿里距离“天花板”更近，拓展“剩余”用户将会更难。

根据工信部这次披露的信息显示，截至2020年6月，我国网民规模达9.4亿。当下，阿里年度活跃消费者达7.57亿，有一定上升空间，但会更难，下沉市场显得也更为重要。

对于阿里、京东和拼多多等平台来说，除了用户之外，更重要的还在于用户的消费订单额。提高用户留存率和复购率以及客单价，是未来电商市场竞争的关键点，更多的诸如百亿补贴类的投入肯定也是必不可少的。而在这点上，阿里应该不用担心，弹药也很充足。财报显示，截至2020年9月30日，阿里巴巴集团持有的现金、现金等价物和短期投资总额为人民币4059.12亿元（约合597.84亿美元）。