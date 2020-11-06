苹果 iPhone 12 mini / Pro Max 电商售罄，1049 元的 MagSafe Duo 充电器即将推出

就在刚才，iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max 已经开启预售。至此，苹果今年发布的 4 款新 iPhone 全部上架。

在开启预售半小时后，iPhone 12 Pro Max 颇受欢迎，这款有史以来屏幕最大的 iPhone 送达时间已经来到了 11/28-12/5，而小屏旗舰 iPhone 12 mini 的送达时间还在 10 天之后。

在淘宝等电商平台，iPhone 12 Pro Max 已经处于售罄状态，足见这款产品的火爆。

和这两款设备一起登上 Apple Store 官网的还有几款配件，其中包括 iPhone 12 全系专用的 MagSafe 皮革保护套和保护壳，以及能为 iPhone 12 和 Apple Watch 一同充电的 MagSafe 双项充电器。

据官网介绍，MagSafe 皮革保护套采用经过特殊鞣制和整饰的欧洲皮革精制而成，因此表面触感柔软，并且会随着时间的推移，日久而形成自然的质感光泽。保护套内侧设有卡套，可用于存放信用卡或身份证件，并随附相配的腕带，即使外出你的 iPhone 也总是触手可及。搭配 MagSafe 配件使用，也会留下细微印痕。这款 MagSafe 皮革保护套的售价为 999 元。

而 MagSafe 双项充电器是发布会上介绍过的，可为 iPhone 12 或其它支持 Qi 协议的设备充电。这款充电器的售价为 1049 元。

不过，这两款产品依旧没有正式上架，目前在官网的状态为「即将推出」。

至于 iPhone 12 全系的「官皮」已经上架，售价为 479 元。