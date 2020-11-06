小米重回全球前三背后的秘密

不久前，IDC 和 Canalys 双双发布了 2020 年第三季度全球智能手机出货量排名，小米以 4650 万部超越苹果，位居全球第三。雷军连发两条微博庆祝。

11 月 5 日，在小米开发者大会现场，雷军又以这一成绩作为他当天主题演讲的开场。

重回前三对于小米来说是一件值得激动的大事，因为上一次小米的出货量排名全球第三，还是在六年前。

2014 年三季度，IDC 报告显示，全球手机出货量排名中，三星及苹果位列第一第二，小米以 1900 万台的成绩位列全球第三，紧随其后的是华为，联想和 LG。那一年小米 4 代发布，红米系列刚刚登场，手环初亮相。小米刚刚进入印度及东南亚市场，并野心勃勃地开启了其全球扩张。

六年过去，当小米再次重回前三，手机行业已是换了翻天地。

华为、小米超越了苹果，在高端机型中占据越来越多的市场份额。手机行业也不再只关乎手机，而是演变成了以智能生活为主题的生态系统。小米构建了自己的 AIoT 网络，搭建生态链，链上企业超 200 家，联网设备近三亿。在海外，小米手机在 50 个国家和地区进入市场前五名，在印度排名第一，在欧洲排名第三。小米甚至重新定义了电视，使其成为硬件与互联网内容的结合体。

排名前三只是一个数字。隐藏在背后的，在小米身上发生的变化才是根本。

在今年的小米开发者大会上，雷军按惯例做了一场主题演讲，说明了小米重回前三背后的秘密。

技术为本

「在过去几年的时间里面，小米开始了大规模的补课，最核心补充的是技术。」雷军在演讲中表示，小米每年的研发经费在逐年高额增加。对研发的投入最直接的反应，是小米在高端市场份额的增长。

以小米 10 系列为例，售价最高的至尊纪念版已经覆盖五千元档位。截止今年 8 月，小米 10 系列出货量达 500 万台。

对于小米 10 系列，雷军最引以为傲的是相机部分。「它提供了 120 倍的变焦，同时在 DXOMARK 上再次排到了世界第一。」DXOMARK 是全球第三方权威的相机评测机构，今年小米共霸榜第一名 112 天。「相当于三分之一的时间小米都排在世界第一的位置。」

2016 年，小米成立核心器件部，其中有专门一组负责相机。2018 年，相机组被提升为一级研发部门，工程师人数也从一百多人提升至 850 人。

人数的扩张并不只发生在相机组。今年，小米提出扩招 3000 名工程师，目前小米的工程师团队已经近万人。并且在 2021 年，小米计划再招 5000 名工程师，这一数字高达现有工程师的半数。

今天，也就是提出工程师扩招目标的第二天，雷军在微博放出了十个重点领域的具体招聘需求。涵盖相机、屏幕、5G/6G 等通讯技术、大数据及云、充电、音频、IoT、AI、信息化、智能制造等方面。

从工程师的招聘需求，可以大概率预判到小米未来的发展方向。其中一个在过去不太被提及的词跃然榜上。

智能制造

小米有一个「黑灯工厂」。

听起来很玄，但也不难理解，「黑灯工厂」就是不需要灯的工厂。因为全部都是机器在做事，没有人工。

今年 8 月，雷军在其直播带货首秀中介绍「黑灯工厂」，并表示「黑灯工厂」中除贴片机之外，其他几乎所有的设备都是小米自研的，目前年产规模约 100 万台，主要生产超高端旗舰手机。小米 10 至尊纪念版就是由小米智能工厂和富士康一起生产，是小米智能工厂的首个量产超高端机型。

「我们很清醒地知道我们干的是互联网 + 制造业，所以小米要植根制造业。」

在开发者大会现场，雷军提到，第二期「黑灯工厂」也在规划中，计划规模是第一期的十倍。「第一期除了上下料，已经完全实现自动化，但整个工厂还有一百多个工程师和工人」，雷军介绍。第一期是实验性质的，第二期就是实打实的。「我们未来努力的方向是整个工厂一个人也没有。」

小米对革新制造业的思考起步于三年前。「我们在思考怎么为制造业赋能，最后我们选择了『智造』，就是我们能不能帮助我们的代工厂、帮助制造业进行互联网的改造，进行提质增效。」

小米和雷军并非这条路上的独行者。随着互联网公司能量的聚集，辐射范围也势必会越来越大。今年 9 月，阿里巴巴也发布了名为「迅犀」的智能制造平台，立志建设「傻子工厂」。同时，阿里新制造一号工程「犀牛智造工厂」也在杭州正式投产。

这场关于「深层数字化」的运动在蓄能已久后，在 2020 年集中爆发。各家互联网公司在自身业务的基础上为所处行业搭建智能制造的「样板间」。小米做 IoT 设备，阿里的第一枪瞄准服装工厂。

打造美好生活

小米集团副总裁、集团技术委员会主席崔宝秋用五个关键词总结了小米工程师团队正在做的事：生活的美、生活的省心、生活的贴心、生活的安心和生活的爱心。

除了最后一个「爱心」有关疫情捐赠外，前四个「生活」关键词，无一不透露着小米工程师团队的终极目标——打造美好生活。

将冰冷的技术向上对齐到「生活」这个既务实又务虚的概念上，其实不太容易，这需要团队既要有沉进技术硬碰硬的决心和实力，又需要一定的浪漫主义情怀。

在小米，「生活」被解构成小爱同学、扫地机器人、智能门锁、智能净水器 ...... 崔宝秋披露了几个数字，它们从一定程度上表达了小米对人们生活的影响。

AIoT 产品覆盖到 223 个国家，搭载小爱同学音箱覆盖 180 个国家和地区，使用小米智能设备的用户数超过 3600 万，每天使用智能扫地机器人的家庭超过 400 万家，设置了智能互联场景的用户达到了 900 多万，智能门锁守护 200 多万个家庭的安全。

每天，小爱同学被唤醒一亿多次，净水器净水量累计可换算成几千亿瓶矿泉水，智能扫地机器人已经扫了 100 万个标准的足球场，空气净化器每天服务 240 万多个用户，平均时长 5.7 小时。

用户无感知的使用和依赖，来源于对技术的精细打磨和苛求。是 AI 算法、屏幕显示技术、操作系统、充电技术、工业设计水准的默默精进。是大量的如小米妙享、一指连等创新型技术堆砌而来的更优体验。

「小米再也不是只卖手机，或者只卖一款款孤零零的智能设备，我们卖的是一整套智能服务」，崔宝秋谈到。或许，这也是小米时隔六年再度回到全球前三的原因。

这一次，它是乘着中国手机行业的昂扬态势，拿着在过去六年来积淀的技术、生态、服务，重新返场。能否持续霸榜？或许本次开发者大会所披露的一些细节，已经指出了答案。