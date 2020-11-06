首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>电商

11.7 省赚日历：天猫红包加码继续，京东联合会员 108 元 / 年

2020/11/6 23:24:04 来源：IT之家 作者：百竹 责编：一乖
评论：

11月7日 天猫红包奖池加码继续，抽中现金红包的概率为90%。

• 京东京享红包（第二轮、每天可抢3次）

• 天猫超级红包（第二轮、每天可抢3次）

• 京东3元无门槛红包：点此领取（每天0点开抢+每天可领1次。红包有效期2天，可2张叠加立减6元）

京东PLUS+ 爱奇艺黄金会员年卡 今日直降至108元，可叠加上述红包低至102元：

京东爱奇艺黄金会员 年卡+京东Plus 年卡108元直达链接

同时，之家水库首次开闸大放水，每个小伙伴都能抽到现金红包哦：点此抽奖（100% 的中奖，才有快感～）。

京东7日重点活动会场

会场优惠详情
主会场定金10元抵1000元、每满300减40
好物预售定金膨胀100倍、预售抢500元E卡
运动户外每满300减40、定金至高翻10倍
手机通讯预售付款就发货、热卖好物满300减40
时尚美妆专享买一赠一正装量、爆款5折抢
居家好物定金膨胀不止10倍
电脑数码预售1元至高抵1111元、大牌24期免息
家电预售定金膨胀至高20倍、尾款至高立减2000
运动鞋服定金膨胀2倍起、每满300减40
食品饮料定金膨胀至高100倍
爆品清单最火的预售单品

image.png

双11重点活动预告

日期重点活动
11月5日手机主推日
11月6日家电开门红
11月7日京东健康
生活服务
11月8日PLUS DAY
11月9日家具开门红
服饰狂欢购
11月10日家电开门红
11月10日运动狂欢盛典
11月12日返场狂欢

image.png

image.png

• 天猫双11超级红包玩法攻略：点此前往

• 天猫/京东/苏宁双11互动红包玩法攻略：点此前往

image.png

• 2020天猫双11全球狂欢季预售分会场入口一览：

• 主会场 ，最高1111元天猫超级红包（每天3次，点此立拆红包 ）

• 精选会场类 - 天天开彩蛋 | 预售玩法 | 兴农脱贫 | 万券齐发 | 聚划算 | 天猫超市 | 苏宁会场 | 内购清单

• 数码电子类 - 手机数码 | 大牌电脑 | 品质家电 | 数码文娱 | 大家电 | 烘干机 | 潮电同城 | 冰箱 | 进口数码

• 服饰母婴类 - 女装尖货 | 运动尖货 | 运动户外 | 进口美妆 | 大牌母婴 | 进口保健 | 进口宠物

• 居家生活类 - 家具建材 | 进口家居 | 餐饮卡券 | 图书乐器 | 医药健康 | 汽车用品 | 潮酷出行

• 食品母婴类 -  食品生鲜 | 休闲零食 | 粮油速食 | 健康乳饮 | 冲饮茶叶 | 品质生鲜 | 中外名酒 | 进口食品

• 海外会场类 - 全球直采 | 全球尖货 | 全球时尚 | 国际大牌 | 大牌补贴 | 进口超市 | 海外直购

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：双11红包

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用