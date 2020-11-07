你还会熬夜等双十一么吗，吐槽那些年碰到过的套路

不知不觉，“双十一”已经从单身狗的节日，变成了购物节多年。每年双十一，大家都能看到琳琅满目的商品优惠信息，相信也的确有为数不少的朋友受惠。不过，林子大了总会有幺蛾子，表面的 “让利”背后未必真的实惠！今天笔者想要聊聊双十一碰到过的那些套路，不知道你也有碰到过吗？

一年一度的双十一要来了

先升后降的虚假定价

这是一个老生常谈的套路了。在往年的双十一或者其他购物节，不少用户都会反映某个商品看似降价了 XX%，但其实这只是假降价的结果！在优惠活动开始之前，价格会被临时提高，待到活动开始再假惺惺降价，其实 “优惠”后的价格，并没有比之前便宜多少，甚至持平乃至更贵。

不少商家会祭出 “假降价”的套路，平台和有关部门对此一直是有防范的

这种套路已经久为人所诟病，媒体多次对该现象进行过报道，相关部门乃至电商平台也出台过类似规定，严禁先提价后降价的假优惠。但是仍遭不住有漏网之鱼，假降价的商家依然存在，作为消费者，要如何应对？这里介绍一些笔者常用的方法。

· 价保工具

相比比价软件，这就要小众多了。某些电商平台是支持价格保护的，也就是说当你买东西后，如果一段时间后突然降价，那么可以申请价格保护，将差价退回。这种机制无疑也是对付假降价的好帮手，消费者无需等到双十一、618 等日子再下单，也无须担心那天会不会是假降价，反正如果是真降价的话，是可以通过价保机制来退差价的。

例如京东支持价保，但你申请过吗？

问题在于，价保往往需要手动申请，加上价保的入口不是那么的显眼，这就相当不便了。对此，可以使用 “京价保”等自动价保工具，来自动申请价格保护。笔者就通过这软件得到了不少实惠，强烈推荐大家也试试！

京价保界面

京价保可以自动申请价保，让你随时放心买不必担心突然降价买亏了

九转十八弯的价格优惠

在监管和各类比价工具面前，假降价的套路其实已经没有之前那么流行了，不少商家在双十一等购物节，是真真切切地启动优惠的。然而，这些优惠真的那么容易能让你拿到手？对不起，请先考试。

来来来，大家一起来考试（图片来自网络）

没错，现在想要买到价格实惠的东西，过程还真和考试差不多。现在的商家，买东西可都不喜欢一口价了，而是通过各种优惠券、满减活动、跨店优惠等等，将真实的价格藏得深深的。你需要计算优惠券的时限和叠加效果、需要蹲守满减活动、需要计算搭单换购的优惠幅度、甚至需要每天参加签到乃至玩各种小游戏，才能得到真正实惠的价格。这么折腾下来，和考试还真差不多了。

网友晒出的计算双十一优惠的过程，就问你怕不怕？

这类令人看不懂的降价，虽然的确能让消费者减少在金钱上的支出，但却需要付出额外的时间成本。省了钱却花费了时间，到底划不划得来，就看你的时间值不值钱。

为什么商家不愿意直接明了地降价，而是绕这么多弯子？不少观点都认为，这是一种和价格歧视有关的策略。如果你愿意付出大量时间、来换取价格优惠，那么可能会被标记为价格敏感型用户，反之则标记为购买力更强的用户。针对不同的用户，商品在之后可能会有不同的定价，这种价格歧视策略能为商家赚取更高额度的利润。

换言之，商家在双十一之类的购物节中，通过绕弯子的套路，给用户施以小恩小惠，换来了人群标签这类财富密码。到最后，到底是谁赚谁亏呢？

杯水车薪的备货量

通过参加各种活动，你终于得到了一个非常不错的折扣机会。那么这是否就意味着你就能买到实惠的商品？未必。

不少参与过双十一等购物节的朋友，都经历过惨无人道的抢购。在双十一之前，把东西都放入购物车，然后踩点下单才是正常操作。但就算是这样，大家也经常两手空空，啥都买不到。显然，这是由于商家压根就没有准备足够多的备货，双十一的好价只是一个吸引流量的噱头，到头来并没有多少货是真的卖到了消费者手上。

早早放入购物车里面的东西，你真的有机会清空吗

对于很多店家来说，双十一这样的购物节，与其说是一个商机，不如说是一次绝佳的宣传机会。在这种思路下，耍猴级的备货量也就理所当然了。更有甚者，某些限量商品被瞬间抢购一空后，二手交易平台上却出现了大量加价货源，这不得不令人怀疑这是否存在官方黄牛。

而对于消费者，这种策略是非常没有诚意的，苦苦熬到深夜等待抢购，最后发现是被耍了，浪费精力也浪费时间。对于这种本来就没打算好好卖货的套路，当前还真没有什么太好的应对方法，只能自己多长点心眼了。

早早锚定的定金

好了，看破了商家的假降价、绕弯子、缩减备货量等套路，那么不去凑活这热闹，总归能明哲保身了吧？对不起，还是不能。

最近这几年，越来越多的商家开启了定金策略。什么意思呢？就是在双十一之前的很多天，商品只能通过定金的形式来购买。缴纳了定金后，并不能发货，而是需要到双十一当天补尾款，才能完成交易。

有时候想随手买点日用品补充，发现必须定金，好几天后才发货，这不耽误事吗？

平心而论，这种定金策略的确会带来很多更优惠的价格，定金 + 尾款的总价，还真的要比平时买卖来得便宜。然而，这也带来了其他问题，那就是你就算不打算参加双十一之类的活动，但却也没法正常交易了！要买东西，只能付定金，然后到双十一当天再付尾款发货，如果急需用到什么，系统默认是不会搭理你的。

商家之所以爱用这一套路，一大动机就是为购物节刷量。定金机制可以让所有的交易都产生于双十一这一天，如此一来数据就会变得特别好看。如果想要冲纪录的话，只要将开始付定金的日子再提前，将更多日子的交易数据纳入到双十一中，新纪录就唾手可得了。

另外，定金也可以为商家提供额外的资金流，这是显而易见的，这里就不展开详述了。

对于普通消费者，定金在很多时候会造成困扰。要如何应对？根据笔者的经验，如果发现商品走不了正常的交易流程，那么还是可以和客服沟通，要求当天付全款当天发货的，只是可能优惠就没有了。只是大多数人都没用意识到可以这么做，而且这个流程实在也更加繁琐，但无论如何，如果你不想要付定金等双十一才发货，这方法的确值得一试。

漫天飞舞的推销短信

如果你已经厌烦了商家的种种套路，视双十一为无物，那么是否就能跳出商家们的重重套路？也许。但是，商家们仍有其他方法，让你烦不胜烦。

就算你各类物资齐备，心中的草早已拔光，没打算在双十一买什么，但仍会收到各种狂轰滥炸的短信。毕竟在电商时代，只要你曾经进行过网购，就相当于将个人信息拱手让给了商家。这么好的推广渠道，在双十一这个良辰吉日中怎么可能被放过？双十一开始预热，各类推销短信也接踵而至，怎一个热闹了得！

就算你不打算凑热闹，推销信息仍然少不了

想要避免这样的状况，是非常困难的，毕竟平时很难做到完全不网购。希望平台以及有关部门能够加强监管，这一问题在日后能有所改善吧。

总结

当然，总体而言，双十一等购物节的确带来了实惠，但是这些实惠有时候实在绕了太大的弯子，以至于影响了正常的购物体验。希望大家今年能遇到更多有诚意的商家，也希望商家们能少一点套路、多一点真诚，愿各位在今年双十一都能如愿以偿吧！