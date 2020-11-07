天猫淘宝「基本盘」放缓，阿里云、菜鸟爆发

11 月 5 日晚间，阿里巴巴发布了 2021 财年第二财季财报（自然年 2020 年第三季度）。

财报显示，上一季度，阿里巴巴营收 1550.6 亿元，同比增长 30%；经营利润为 136.3 亿元，同比下降 33%，财报中解释称经营利润下降源于蚂蚁集团上市授予员工的 157.53 亿元股权激励费用。剔除这部分因素，阿里巴巴的经营利润为 296.9 亿元，非公认会计准则净利润为 470.88 亿元。

财报发布后，阿里巴巴股价盘前跌近 3%，此前一度涨超 4%。截止今日港股收盘，阿里股价跌幅 4.28%，报 282 港元 / 股，总市值 6.1 万亿元。

“基本盘”放缓

单从运营数据来看，阿里的基本盘淘宝、天猫业务在大环境下依旧稳健，但存在一定程度上的放缓。

一个关键数据是，阿里巴巴中国零售商业，包括客户管理、佣金以及新零售和直营业务（包括天猫超市、盒马、进口直营和银泰）的营收增速下落到 26%，环比下滑了 8 个百分点。对比以往，阿里巴巴除了 2020 年第一季度（新冠肺炎疫情最为严重的季度）的增幅为 21%，低于 26% 之外，2019 年连续四个季度的增速分别为 36%、40%、40% 和 45%，均显著高于本季度的数据。

此外，阿里巴巴的中国零售移动月活跃用户数达到 8.81 亿，增长 700 万，也是最近 2 年内月活用户增长速度最为缓慢的季度，不久前，阿里巴巴集团在其 2020 年度投资者大会上披露，截至 2020 年 6 月底，其全球年度活跃消费者已跨越 10 亿。正是因为阿里经济体的用户规模已经足够庞大，继续拓展新用户或促进用户活跃度的难度也在加大。为此，阿里也在进行手淘改版、推出特价版等一系列新动作。

从实际结果上来看，截至今年 9 月底，淘宝直播 12 个月的 GMV 超过 3500 亿元，而在 2019 年全年，淘宝直播总 GMV 为 2000 亿元。相比之下，刚刚递交上市申请的快手，其上半年直播电商的 GMV 为 1096 亿元，两者之间虽有差距，但并不悬殊。今年 618 前夕，快手与京东开展战略合作，快手平台主播的部分货源由京东提供。

另外，淘宝特价版也增长迅猛，自今年 3 月推出以来，月活用户已经达到了 7000 万，多次登顶 Apple Store 等手机应用市场第一名。财报显示，截至 9 月底，淘宝特价版吸引全国超 145 个产业带、120 万商家入驻。

在更深层次的会员用户运营上，88VIP 和淘宝省钱卡的付费会员人数达到了 3500 万，作为对比，今年 10 月，老对手京东的 PLUS 会员人数突破 2000 万。

除此之外，阿里在新零售方面的资本动作也同样值得关注。今年 10 月，阿里投资 36 亿美元控股高鑫零售，持股比例达到了 72%。另外，盒马全国门店总数达到 222 家，年度消费者达到 2600 万。

本地生活服务在本季度的总营收达到 88.39 亿元，同比增长 29%，重新恢复了增长活力。而 2020 年前两个季度，阿里本地生活服务的营收增幅分别为 - 8% 和 15%。造成本季度增长的一部分原因源于疫情后餐饮外卖的恢复，另一方面或得益于饿了么在策略方面的调整。今年 7 月，饿了么进行改版升级，扩大了即时配送的服务范围，涵盖了生鲜、杂货、鲜花等多个品类，日均付费会员数也同比增长 45%。

另外，以 Lazada 为代表的国际业务层面取得了不错的成绩，上个季度，Lazada 的单量同比增加 100%。目前，跨境业务，包括跨境及全球零售商业和跨境及全球批发商业的收入占据了总营收的 7%，同比增速分别达到了 30% 和 44%。

履带 “换挡”初显

除了关注以淘宝、天猫为代表的基本盘外，阿里云、菜鸟这两项业务也在迎来 “开花结果”的时刻。

2015 年，马云曾经对外公布了他的 “履带战略”。他表示：“我们早些时候就认定一个理论，没有一家互联网公司能够 3 年到 5 年都保持优势的。所以我们形成梯队发展、有机作战，每一家公司，一个上，然后退下来，再另一个上，形成一个循环。这是我们七八年前定的战略。阿里巴巴 B2B 需要修复，淘宝就当第一阵营，然后是天猫，然后接下来支付宝起来了，过两年再是云计算，再是菜鸟，一轮一轮的上。”

如今，云计算和菜鸟几乎在同时期迎来爆发。

本季度，阿里云营收达到 149 亿元，同比增幅达 60%。在全球云计算 3A 阵营中，阿里云增长为亚马逊云增速（29%）的约 2 倍，领先于微软 Azure 的 48%。

营收增长之外，一个更为关键的信息是，阿里云有望在 2021 财年下半年实现盈利。截止目前，阿里云的亏损占据其营收的 1%，约为 1.5 亿元。

在 9 月底举行的云栖大会上，阿里云宣布进入 2.0 时代，在飞天云平台之上，打造一个数字原生操作系统，如同为个人 PC 装上图形界面的 Windows 系统，改变人们和与云计算的交互方式。具体来讲，“云钉一体”战略让不懂代码的企业可以在钉钉上用托拉拽的方式搭建应用，加快创新效率。阿里发布的数据显示，截止目前，全国有 60% 的 A 股上市公司正在使用阿里云业务。

从技术拓展的角度来看，阿里巴巴在云栖发布了第一台云电脑无影和第一款物流机器人小蛮驴。今年 4 月，阿里云宣布未来 3 年投入 2000 亿人民币，冲刺全球最大的云基础设施。在不久前的投资者日上，阿里巴巴 CFO 武卫表示，这几年来，阿里在技术和研发上的投入每年都超过人民币 1000 亿元。阿里云已在全球部署了上百个云数据中心，自研的飞天操作系统管理百万台服务器，是亚太第一、全球前三的云服务商。

而对于菜鸟来说，本季度收入同比增速高达 73%，是个不俗的成绩。截止 9 月 30 日，菜鸟已经在 15 个国家及地区设立本地物流网络，每日派送的跨境包裹量近 400 万件。除此之外，驿站也在探索更多的业务模式。今年 6 月，菜鸟驿站宣布升级为数字社区生活站，引入通过团购、洗衣、回收等服务。

武卫表示，2021 财年（截止 2021 年 3 月底），菜鸟经营现金流将转正。但就在菜鸟快速发展的过程中，国内的民营快递行业也处在激烈的竞争之中，并迎来新的玩家。

一直被认为是拼多多系的极兔快递自今年进入中国市场后极速增长，有数据显示，极兔的日均单量达到了 1000 万单，由于增长迅速，其遭到了多家快递公司的 “封杀”，韵达、申通、圆通等快递公司均发出了禁止旗下加盟商同时加盟极兔网点的通知。

进入今年以来，各大快递公司的业务情况并不乐观。9 月份业务数据显示，圆通日均业务量超 4000 万票，韵达为 4800 万票，顺丰为 2400 万票，申通为 2860 万票。业务量在增长，单票收入却在降低，其中韵达的降幅高达 31%。除顺丰保持了高单票收入 18.47 元，其他快递公司的单票收入都在 2 元的水平，竞争激烈，甚至不少快递加盟网点出现了亏损发不出工资、快递员罢工的情况。

今年以来，阿里在快递领域资本层面动作频频。4 月参股韵达，9 月 32.95 亿投资申通，10 月 66 亿元入股圆通，为菜鸟的业务发展做铺垫。但菜鸟最终能走出怎样的增长曲线，本质上还要回归到核心商业的基本盘。