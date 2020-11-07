研究机构：海蓝色的 iPhone 12 Pro 是 iPhone 12 中最受欢迎的型号

IT之家11月7日消息 苹果 iPhone 12 系列中的最后两款机型现已开启预购，随着销量的不断拉升，新的型号交货日期也逐渐推延，但也远没有当初 iPhone 12/12 Pro 延期来的震撼。

美国著名研究型风险投资机构 Loup Ventures 称，通过本周五对 iPhone 的交付调查发现，苹果新配色的 iPhone 12 Pro 机型似乎是苹果最受欢迎的机型。

分析师 Gene Munster 和 David Stokman 在周五发布的一则简短说明中断言，iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max 的交货时间已 “基本反映”了两款 2020 年 iPhone 机型的近期情况。

“最重要的是，我们预计今早的交货时间不会发生变化，因为最新的两款 iPhone 供应量有望超过 10 月的两款 iPhone 供应量。”

“较大的 6.7 英寸型号的交货时间大约为 7 到 17 天，具体时间取决于配色、容量和载体。iPhone 12 mini 所有型号始终保持原始的 11 月 13 日交付日期。”

作为总结，Munster 和 Stokman 称，拥有 128GB 的存储空间的 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 海蓝色型号，是迄今为止苹果最受欢迎的手机机型。

IT之家提醒，两位分析师所说的 “迄今为止”并没有指代具体时间，合理推测应代指 iPhone 12 系列开售以来。