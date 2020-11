美股纳指本周攀升 9%，蔚来股价大涨，马斯克「羡慕嫉妒恨」

北京时间 11 月 7 日消息,星期五美股涨跌不一,不过三大股指均录得 4 月以来单周最大涨幅,其中纳指上涨 9%。截至收盘,道指跌 66.78 点,跌幅为 0.24%,报收 28323.4 点;标普 500 指数跌 1.01 点,跌幅为 0.03%,报收 3509.44 点;纳指涨 4.3 点,涨幅为 0.04%,报收 11895.23 点。

美国主要科技巨头多数下跌:

美国主要科技巨头

中国主要科技股大多数上涨:

中国主要科技股

中概股股价

其他中概股涨跌互现,其中上涨的公司包括:

上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括:

与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括:

下跌的其他中概股

理想汽车主动召回 10469 辆汽车,大跌近 6%

理想汽车昨天下午宣布将主动召回 10469 辆理想 ONE 汽车。根据国家市场监管总局要求,理想汽车将从 2020 年 11 月 7 日起,免费为在 2020 年 6 月 1 日(含)前生产的 10469 辆理想 ONE 汽车更换脱出力更高的前悬架下摆臂球销。2020 年 6 月 1 日后生产的理想 ONE 汽车,已经采用脱出力更高的前悬架下摆臂球销。作为主动召回的一部分,理想汽车更换前悬架下摆臂球销的计划,严格遵守国家市场监管总局要求,与它 2020 年 11 月 1 日公布的升级计划相同。理想汽车预计将在 3 个月内完成前悬架下摆臂球销的更换工作。理想汽车还发布致歉信,对之前不正确、不合理的做法表示深深的歉意。本次召回范围内的车辆由于前悬架下摆臂球销脱销力设计原因,车辆受到碰撞冲击时可能导致前悬架下摆臂球销脱开,可能会影响车辆的操控,极端情况下会增加发生事故的风险,存在安全隐患。理想汽车官方数据显示,截至今年 10 月 31 日,理想 ONE 累计发生前悬架碰撞事故一共 97 起,其中有 10 起发生了前悬架下摆臂球头从球销脱出的情况,即出现所谓的 “断轴”问题。受此消息影响,今天常规交易中,理想汽车下跌 1.63 美元,跌幅为 5.8%,报收于 26.46 美元。

蔚来股价累计上涨 950%,被马斯克 “羡慕嫉妒恨”

本周以来蔚来股价累计上涨约 39%,今年以来累计涨幅更是达到约 950%。继上周末突破 30 美元的心理价位后,星期三蔚来股价涨至 40 美元以上。特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)以他独有的方式,对蔚来股价的上涨表示 “不屑一顾”,在推文中称特斯拉 400 美元以上的股价,远远高于蔚来的 42 美元,“420 是 42 的 10 倍”。星期四常规交易中,蔚来股价报收于 42.35 美元,而特斯拉股价报收于 438.09 美元。得益于最近股价大涨,蔚来超越通用汽车等,成为全球第七大汽车厂商(按市值计算)。在中国电动汽车市场上,特斯拉和蔚来是竞争对手。特斯拉在上海建有生产工厂,生产 Model 3。Wedbush 分析师丹尼尔 · 艾维斯(Daniel Ives)7 月份发表投资报告称,未来 12 至 18 个月中国电动汽车普及率将大幅上升,如果特斯拉中国业务保持上升势头,未来 10 年它将成为 “游戏规则改变者”。挺蔚来的推特达人回怼了马斯克的评论,称他有点小家子气。一条推文称,“别担心,我们的股价也会涨到那么高。”;另一条推文称,马斯克的推文尽显其 “羡慕嫉妒恨”。还有推文称,“说到蔚来,他嫉妒了。他的推文给了我们投资者一个很好的提示,告诉我们应该投资哪支股票。”

美国 / 国外科技股

其他国外科技股涨跌不一,其中上涨的公司包括:

上涨的其他国外科技股

与上一交易日持平的公司包括:

与上一交易日持平的其他国外科技股

下跌的公司包括:

下跌的其他国外科技股

加州 Proposition 22 余威不减,今天 Uber 股价继续大涨近 7%

华尔街继续 “庆祝”Uber 在加利福尼亚州的大胜,其股价星期五创下逾 1 年来新高。Loop Capital 发表投资报告称,Proposition 22 使得 Uber 等网约车公司无须将司机作为员工对待,为它们 “扫清了一个重大隐患”。Wells Fargo 分析师布莱恩 · 菲茨杰拉德(Brian Fitzgerald)说,“我们认为这一胜利特别重要,因为它表明了 Uber 通过民意影响政府决策的能力。”今天常规交易中,Uber 股价上涨 2.91 美元,涨幅为 6.94%,报收于 44.87 美元,盘中一度摸高 45.38 美元,创下自 2019 年 6 月以来的最高收盘价和盘中价。自星期二的选举以来,由于市场对监管和成本的担忧得到缓解,Uber 股价出现大幅上涨。

AMD 股票评级上调至增持,股价涨近 3.5%

在 Wells Fargo 分析师亚伦 · 拉克斯(Aaron Rakers)将股票评级由 “持股观望”上调至 “增持”,并将目标股价由 82 美元上调至 100 美元后,AMD 股价星期五出现上涨。MarketWatch 称,AMD 在高性能计算领域的进展给他留下深刻印象。拉克斯在投资报告中说,“虽然 AMD 在超大规模云计算厂商领域的成功是最明显的,我们认为它在高性能计算领域的进展没有被充分意识到,将对其未来产生重要的积极影响。”他认为,更明确的数据中心加速卡战略,对 AMD 来说是 “又一个积极因素”。今年以来 AMD 股价累计上涨 86%。星期三,高盛将 AMD 股票评级由 “中性”上调至 “买进”,并加入 “买进清单”中。高盛此举基于 AMD 价值的变化,在 9 月 1 日至 11 月 2 日期间,AMD 股价累计下跌 19%。高盛称,其研究表明,截至明年上半年,“个人电脑需求将相当强劲,AMD 在客户端和商用 PC 领域市场份额将继续提高”。在上周发布财报和达成以 350 亿美元收购芯片厂商赛灵思的协议后,Morningstar 分析师阿比纳夫 · 达乌鲁利(Abhinav Davuluri)也表达了对 AMD 的青睐,“我们将 AMD 公允价值提高至每股 67 美元。”今天常规交易中,AMD 股价上涨 2.88 美元,涨幅为 3.47%,报收于 85.88 美元。