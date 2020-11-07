维珍银河：创始人体验一把后，公司将卖太空机票

维珍银河公司宣称，在其创始人理查德 · 布兰森 (Richard Branson)2021 年初完成首次太空飞行后，该公司将随后恢复太空机票销售。这是个里程碑事件，标志着该公司的太空旅游业务正式启动。

维珍银河公司首席执行官迈克尔 · 科尔格拉齐尔 (Michael Colglzier)表示，布兰森的太空之旅可能会在 2021 年第一季度末完成。该公司目前已经卖出 600 张机票，每张机票售价高达 25 万美元。但在 2014 年坠机事件导致一名试飞员死亡后，维珍银河暂停了机票销售。

布兰森的太空之旅原计划在今年进行，但由于与新冠肺炎疫情有关的工作延误而被推迟。维珍银河公司表示，新冠肺炎疫情 “对计划进度和成本效率都产生了巨大影响”，而且这种影响将持续到明年。

科尔格拉齐尔在与分析师的电话会议上说：“在疫情期间建造宇宙飞船的效率比正常情况下要低得多。”维珍银河的第二艘飞船正在加州建造，预计将于 2021 年第一季度首次亮相。

维珍银河计划在 11 月 19 日开始的四天时间内，对其 VSS Unity 飞船进行太空试飞。这将标志着该飞船首次从新墨西哥州的维珍银河太空港发射场进入太空，此前的飞行都从加州起飞。

维珍银河公司周四发布了第三季度财报，显示调整后每股亏损达到 0.34 美元，比分析师预估的 0.27 美元更高。该公司股价盘后攀升了 3%，报收于每股 19.75 美元。今年迄今为止，该股已上涨 66%。