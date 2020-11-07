抢跑抖音，快手冲刺短视频第一股

快手赴港 IPO 终于靴子落地。据了解，11 月 5 日晚间，快手正式向香港联交所递交招股申请。此前，市场已有传闻快手准备在香港上市，拟募资 50 亿美元，寻求估值达 500 亿美元。

快手成立于 2011 年，以 GIF 动图制作软件起家，2013 年转型成短视频社区。2017 年底，快手在发展上进入全面加速阶段。这一年，公司调整了组织架构，组建了更加完善的运营团队，在多 App 矩阵和多元赛道上尝试布局，并且开始探索商业化路径。

招股书显示，截至到 2020 年 6 月 30 日，快手内容库累计包含超过 260 亿条上传的短视频，快手（包含小程序）平均日活跃用户数达 3.02 亿，每位日活跃用户日均使用时长 85 分钟。

营收上，2017 年至今，快手保持了陡峭的增长曲线，从 2017 年的 83 亿元人民币，增至 2018 年的 203 亿元人民币，再到 2019 年的 391 亿元人民币。2020 年上半年，快手实现营业收入 253 亿元人民币，相比去年同期增长 48%。

▲ 快手业务发展关键数据 |快手 IPO 招股书

直播、线上营销服务以及其他业务（包括电商业务、网络游戏及其他增值服务）构成了快手主要的收入来源。招股书称，快手是全球以虚拟礼物打赏流水及直播平均月付费用户计最大的直播平台。

自 2017 年至 2019 年，快手直播业务的收入分别为 79 亿元、186 亿元以及 314 亿元。2020 年前 6 个月，快手直播业务收入达 173 亿元人民币。值得注意的是，直播收入占快手总收入的占比正在逐年降低。

招股书显示，直播收入比例已经从 2017 年全年的 95.3% 缩小至 2020 年上半年的 68.5%。与此同时，快手线上营销服务的收入占比快速增长。

此前三年，快手线上营销服务收入占总收入的比例分别为 4.7%、8.2%、19.0%，该比例在截至 2020 年 6 月 30 日止的六个月间进一步提高至 28.3%。2020 年上半年，快手线上营销服务收入达到人民币 72 亿元，较去年同期增长 222.5%。

电商业务如今也是快手商业化的关键一环。2018 年下半年，直播带货兴起，快手首先与主流电商平台实现业务协同，接着又宣布百亿流量开放等政策，大力布局快手电商。

招股书显示，2020 年上半年，快手电商业务的商品交易总额已达到 1096 亿元人民币，用户平均月复购率超 60%。今年 9 月 16 日，快手电商还宣布 2020 年 8 月订单量超 5 亿单。

▲ 快手部分融资历程|企查查

企查查数据显示，快手自成立以来一共经历了 9 轮融资，最近一轮融资发生在 2019 年 12 月，融资额度近 30 亿美元，估值达到 286 亿美元。截至 2020 年 6 月 30 日，快手有 16387 名全职雇员，其中有超过 5000 名研发员工组成团队，为快手提供人工智能、大数据分析等技术支持。

近期，中国网络视听节目服务协会发布《中国移动互联网 2020 半年大报告》。报告显示，截至 2020 年 6 月，中国网络视听用户规模达 9.01 亿，在各个细分领域中，短视频的用户使用率最高达 87.0%，用户规模为 8.18 亿。

一位业内人士表示，短视频用户的高渗透率，意味着在这个赛道，面向用户规模的竞争可能要告一段落，接下来，针对短视频平台的商业化以及生态的精细运营才是重点，这需要长线投入，对于快手而言，这个节点选择 IPO 是合适的。

就在快手提交招股书同一天，11 月 5 日，据彭博社报道，字节跳动正讨论在上市前的一轮融资，金额达 20 亿美元。此外还有消息称，字节正考虑将抖音、今日头条、西瓜视频三大业务打包上市。

经历了用户规模、用户使用时长等一系列争夺后，头部短视频平台的竞争进入了竞速 IPO 阶段。抢跑抖音，快手正在冲刺短视频第一股。