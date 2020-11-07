三星：联合 KT 完成韩国首个 5G SA 和 NSA 共同核心网部署

IT之家11月7日消息 据三星新闻稿，三星已于本周四在韩国完成 KT 首个 5G SA 和 NSA 共同核心网部署，可同时在 5G 独立组网 （SA） 和非独立组网 （NSA） 模式下运行。

众所周知，SA 和 NSA 技术是去年国内网友吵得十分激烈的一种技术，部分网友当时认为 NSA 是一种落后的技术，无法代表真正的 5G，但随着我国 5G 网络建设事业如火如荼的进行，工信部站出来辟谣，目前这种声音已几不可闻。

韩国目前以 NSA（非独立组网）提供 5G 网络服务，利用 LTE 主干网络实现控制和 5G 网络数据传输，与 5G SA 网络相比延迟相对较高。

三星在 NSA 核心网的基础上引入了控制层和用户层分离 (CUPS)技术，实现了 NSA 和 SA 并行，企业可自行选择启用 NAS 还是 SA 网络，推动 NSA 和 SA 网络的和平演进，降低争议。

这也使三星电子的远距离标准 CUPS 结构、5G 综合系统管理、虚拟化基础设施整合编程 (Orchestration)、服务定制型网络切片、超低延迟通信中心连接控制等一系列 SA 核心技术得到了应用。

IT之家了解到，世界范围内，主流的电信运营商设备方案解决商主要包括华为、中兴、诺基亚、爱立信、三星、思科等。