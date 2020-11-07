双十一萌力出击，机械师&小黄人跨界联名的电竞外设套装来啦

IT之家 11 月 7 日消息 小黄人又来搞事情啦，机械师与小黄人合作的电竞跨界联名外设套装 “机械师疯黄三部曲”正在天猫商城进行双十一抢购大促销，套装包括联名款的无线机械键盘套装、联名无线鼠标、联名鼠标垫共三件。

▲ 图源机械师 & 小黄人，下同

首先介绍一下这款备受关注的跨界联名的电竞无线键盘。该键盘套装分为青轴和黄轴两种轴体，支持无线 / 有线双模使用，键盘采用铝合金面板加定制版的机械轴，可实现多系统兼容，支持同时配对 3 台设备，此外还附带一个软萌且实用的键盘掌托，玩家可自行决定装与不装。

IT之家了解到，这款键盘采用经典的 87 键布局，提供白色氛围背光，配备 85% 高纯度的 PBT 键帽（热升华工艺） ，提供 Type C 和蓝牙（有效距离十米）双模连接。

官方未透露机械轴体的出品方，仅表示是机械师定制型号，其中青轴可提供 50±15cN 段落压力与 2.2±6mm 触发键程，而黄轴版本可提供 45±15cN 段落压力和 2.0±6mm 触发键程。

相比之下，这款小黄人跨界联名的无线鼠标更显性价比。这款联名鼠标拥有 4000DPI（原相 3220 传感器、五档变速）和凯华 3000 万次微动，重约 85 克，采用 2.4G 无线连接技术，有效距离 10 米，1ms 响应时间。此外它还拥有 7 色变换海岸灯带。

官方表示，该鼠标针对亚洲手型对称设计，左右两侧提供支撑指托，尾部上翘 3°，再加上轻量级的小身材（125×78×40mm），堪称为适合绝大部分用户的选择。

其他方面，该鼠标内置 1000mAh 电池，120 小时长续航（每日游戏 8 小时，可持续使用 15 天），支持 1 分钟休眠等节能特性。

最后一款是小黄人跨界联名定制的机械师大鼠标垫，采用天然橡胶发泡加厚设计，还有精密锁边工艺加持，尽可能保证长久耐用，此外底部加入了人字纹防滑纹路设计，尺寸为 320*240mm，厚 4mm。

以上三款电竞套装均已上架天猫商城，用户可自行挑选机械键盘 + 鼠标 + 鼠标垫的机械师&小黄人跨界联名三件套，亦或者单独购买键盘、鼠标以及鼠标垫。该系列电竞联名外设套装正进行 11.11 抢购壕省活动，至少可享 50 元优惠。