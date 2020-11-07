鸿蒙之后，小米 Vela 请战

智能手机排行榜上，全球前五，中国厂商独占三席。

然而，若论手机操作系统，即使是在全球范围内，除苹果之外的大多数手机厂商用的仍是安卓系统。

硬件系统的重要性不言而喻。

尤其在进入物联网时代，硬件联网、智能化成为主流，物联网操作系统变得更为关键。

国内厂商纷纷开始筹备自己的物联网操作系统，前有阿里的 AliOS、华为的 LiteOS 及鸿蒙 OS、腾讯的 TencentOS tiny……，近日，小米在今年的 MIDC 2020 上，也正式对外公布了自己的物联网操作系统 Xiaomi Vela。

这次，在手机系统上采用深度定制化安卓系统的小米，在物联网设备上也要打造自己的操作系统了。

小米 Vela 的问世

华为鸿蒙操作系统在发布之前就备受行业关注，甚至华为徐直军随后接受采访时对外表示，“鸿蒙本来不是操作系统的名字，后来媒体误传就炒了起来，炒了好几个月。再想给操作系统取名字的时候，又得重新跟大家解释，所以就叫鸿蒙了。”

相较而言，小米 Vela 的问世倒是相对顺利。

11 月 5 日，在小米开发者大会（MIDC 2020）上，小米 Vela 正式问世。

小米 IoT 平台部总经理、AIoT 战略委员会主席范典在发布会上介绍称，“小米 Vela 是基于开源嵌入式操作系统 NuttX 打造的物联网软件平台。”

NuttX 是由 Gregoy Nutt 在 2007 年发布的一个实时嵌入式操作系统，发布之初并未像 Linux 一样迅速发展起来。不过由于 NuttX 在设计之初就考虑到了对应用较为广泛的 Linux 的兼容、并对 POSIX 原生支持，在过去几年里也可见看到索尼、三星等大厂先后加入了这一阵营。

小米是从 2017 年开始基于 NuttX 开发物联网产品，并在随后推动 NuttX 加入了 Apache 基金会。

这就不难理解小米的物联网操作系统为什么最终会选择基于 NuttX，也可以看出，小米做物联网操作系统的想法早已有之。

据小米 IoT 平台部副总经理袁军介绍称，这一平台是专门用于智能家居、可穿戴设备等算力受限设备上的物联网嵌入式开发平台，支持高性价比 MCU 设备，打通碎片化的 IoT 应用。

这样的话，手机、电视、路由器、笔记本将不是小米 Vela 的目标，而小米手环 / 手表、智能音箱、家电产品等在未来将会用上小米自家的 Vela 操作系统。

小米 IoT 平台部技术总监顾瑶瑶在发布会上介绍称，小米认为物联网设备需要的操作系统应具有以下特性：

对开发者友好，充分考虑代码的可复用性和可移植性； 简化应用开发，提供满足不同应用的大量基础组件； 不重复造轮子，应用开源内核并回馈开源社区； 现代化的编程模型，有现代化的编程语言和开发体验。

小米认为，市场上常见的物联网操作系统更多局限于实时操作系统的范畴、缺少支持物联网软件框架，或缺乏对国际社区的支持。

因此，小米最终选择自研物联网操作系统。

Vela 的架构与落地计划

在发布会上，范典对外公布了小米 Vela 的系统架构，如下图：

具体而言，小米 Vela 主要分为三⼤部分：

底层是 NuttX 内核。提供最基本的任务调度、跨进程间通信、⽂件系统等基础 OS 功能，同时也提供简洁⾼效的设备驱动、轻量级的 TCP/IP 协议栈和电源管理等组件；

上层是 Vela 应⽤框架。主要分为上下两层，下层是为扩展系统服务⽽提供的通⽤应⽤框架，包括蓝牙通信组件、通信组件、OTA 服务、数据本地存储服务，以及对图形⽤户界⾯和脚本语⾔的⽀持，上层主要是针对不同的物联⽹应⽤⽽开发，例如针对多媒体应用、传感器应用开发的组件；

右侧是开发者⼯具。主要提供 Logger、Auto test、Emulator、GUI 相关开发工具。

据顾瑶瑶介绍称，小米 Vela 系统已经支持小米 IoT 模组，目前也在开发智能音箱、运动手环 / 手表应用所需要的软件框架和组件，逐步在其他智能家居和可穿戴设备上落地。

“鸿蒙”踩了一脚油门

就在小米对外正式发布自家物联网操作系统小米 Vela 同一天，另一边，华为在深圳也举办了一场新品发布会，发布了 15 款智选新品。

独特之处在于，此次是华为的物联网操作系统鸿蒙 OS 首次应用在华为智选生态产品上。

鸿蒙是华为在去年 8 月的华为开发者大会上发布的物联网操作系统，华为消费者业务 CEO 余承东在发布会上将其定义为 “基于微内核的全场景分布式 OS”。

在这一操作系统发布之前，早在 2015 年，华为也曾发布轻量级物联网操作系统 LiteOS。鸿蒙 OS 发布后，华为消费者业务首席战略官邵洋指出，“LiteOS 后续将会融入鸿蒙 OS。”

至此，也就有了现在华为在物联网系统层面的统一部署。

在小米官方对 Vela 介绍中，小米 Vela 对标的其实是华为 LiteOS。然而，随着 LiteOS 融入鸿蒙 OS，小米 Vela 最终要面对的其实是鸿蒙 OS。

在系统核心能力上，不难看出，华为鸿蒙 OS 强调的分布式技术和小米 Vela 强调的小米妙享，其实均是为了打通物联网最基础的联通、协同相关功能。

不过，两者无论是在战略层面，还是在应用层面，还是略有差异：

在战略层面，鸿蒙 OS 发布之初，华为官方就拿其与安卓系统进行了对比；小米 Vela 此次发布后，袁军则将其解释为 “与 Linux、安卓等高价操作系统是互补共生关系”。 在应用层面，搭载华为鸿蒙 OS 的第一款产品是荣耀智慧屏（即智能电视）；小米 Vela 则更注重低功耗和轻量级的应用场景，官方此次明确表示 “目标应用不是手机、智能电视等”。

据小米官方称，小米将在 2021 年 1 月将开启 Xiaomi Vela Preview 计划。

届时，小米将进一步完善其物联网生态版图，万千物联网开发者将会再多一个选择，物联网操作系统也将会再多出一方诸侯。