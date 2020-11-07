中国电信：年底将有超 100 款手机支持 5G，SA 无需换卡换号

新浪科技讯 11 月 7 日下午消息，2020 天翼智能生态博览会今日举行，在云终端暨 5G 应用合作论坛上，中国电信市场部副总经理陆良军发表演讲。

他首先介绍了中国电信在终端合作方面的进展：年度终端接入量 1.7 亿部，同比增长 12%。其中，手机 1.3 亿，5G 手机 3200 万；家庭终端 2000 万；物联网设备 2400 万。

今日中国电信正式宣布在 300 + 城市规模商用 5G SA。

陆良军表示，5G SA 网络将有三大升级。体验更佳：下行更稳定，上行更快速；功能更强：支持网络切片，边缘计算等；服务更优：丰富行业应用，定制专网。

据悉，5G SA 服务初期可在 300 + 城市指定营业厅受理开通，后续自动开通。并且无需换卡，无需换号。

目前已有 30 + 款手机支持 5G SA；年底将有 100 + 款手机、多款 5G 行业终端支持。

对于未来终端行业的发展，陆良军认为，在市场驱动（行业回暖）和技术驱动（5G 普及）的推动下，终端规模将持续增长；其次，渠道一体化加速，线下规模企稳，线上稳步提升，线上线下走向一体化；此外，云网也会赋能终端新发展。

而就中国电信而言，首先将坚持全品类终端发展。今年的目标是，5G 终端 1 亿，智家终端 6000 万，行业终端 3000 万。在 5G 手机方面，强化中高端体验，规模打造 5G 千元机，同时全面切换 SA。

其次，坚持终端业务融合营销。强化合约销售，加大分期覆盖率。将投入分期资金 200 亿，合约激励超 100 亿。

最后是坚持渠道能力提升，线上线下一体化运营，自有开放协同营销。强化综合体进驻，商业综合体进驻率超 70%；连锁运营，扩大连锁厅店规模到万家。