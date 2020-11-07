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微信在朋友圈强推置顶直播分享，网友：丑出天际

新浪科技 2020/11/7 16:32:17 责编：西瓜/实习
评论：

11 月 7 日下午消息，近日微信在朋友圈强推置顶直播分享，并且不提供用户关闭该直播分享的方法，不少用户在朋友圈等社交媒体吐槽 “丑出天际”。

微信升级至 7.0.18 版本后，朋友圈的通知栏新增置顶视频号直播入口，这也意味着视频号在微信的地位再次升级。在朋友圈的顶部用户可以看到朋友分享的视频号直播，并且能够看到有多少朋友分享。点击进入直播页面，即可观看此次直播。并且，这些直播置顶在朋友圈后不支持关闭。

有业内人士认为，视频号置顶直播入口 通过微信社交的裂变效应，视频号直播的潜在市场非常广阔。但微信这一做法遭到了广大用户的强烈吐槽，直言 “丑出天际”、“恶心”。

网友 1：“求问 微信盆友圈置顶的直播怎么能让它不显示？关了视频号也不行。”（网友团团：同求！！！！）

网友 2：“经历了拍一拍骚扰，现在强行置顶的直播，还不知道是谁放在你微信上的。”

网友 3：“微信朋友圈头部硬塞直播，真的是丑出天际，跟谁分享的，什么内容没什么关系，就是左边对齐实在是丑哭了。”

网友 4：“这个真的太烦了！”

网友 5：“ 真的被恶心到了！”

网友 6：“太恶心了！”

网友 7：“怎么取消啊！”

网友 8：“为什么要给我强制性推营销号直播？怎么还没有关闭入口。”

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关键词：微信

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