微信在朋友圈强推置顶直播分享，网友：丑出天际

11 月 7 日下午消息，近日微信在朋友圈强推置顶直播分享，并且不提供用户关闭该直播分享的方法，不少用户在朋友圈等社交媒体吐槽 “丑出天际”。

微信升级至 7.0.18 版本后，朋友圈的通知栏新增置顶视频号直播入口，这也意味着视频号在微信的地位再次升级。在朋友圈的顶部用户可以看到朋友分享的视频号直播，并且能够看到有多少朋友分享。点击进入直播页面，即可观看此次直播。并且，这些直播置顶在朋友圈后不支持关闭。

有业内人士认为，视频号置顶直播入口 通过微信社交的裂变效应，视频号直播的潜在市场非常广阔。但微信这一做法遭到了广大用户的强烈吐槽，直言 “丑出天际”、“恶心”。