macOS 任务管理器功能太弱，神级工具补足缺陷

随着 iPhone 的强势表现，越来越多朋友也入手了 Mac 等其他苹果设备，组成了苹果 N 件套。不过有的 Mac 用户却发现，苹果系统并不一定适合自己！例如某些朋友非常喜欢观察电脑运行方方面面的状态，但是却发现 macOS 的任务管理器（活动监视器）功能却是太过羸弱！

macOS 的活动监视器实在不怎样，显示的信息不够丰富

Win10 最近几个版本，都对任务管理器进行了大刀阔斧的修改，加入了 GPU 使用率、显存使用率、温度乃至解码器等硬件信息显示。相比之下，macOS 就简陋多了，只能罗列进程和简单的 CPU 占用率等数据，远不如 Win10 任务管理器来得详尽，不少果粉大失所望。

相比起来，Win10 的任务管理器就强很多了

不过其实也不必太过失落，通过第三方工具，可以很大程度上弥补 macOS 这方面的优点！今天，就给大家介绍一款开源的良心工具 “Stats”，一起来看看吧。

Stats：https://github.com/exelban/stats

上面是 Stats 在 GitHub 上的项目主页，如果想要下载的话，可以点击进入 “Release”页面中，获取 dmg 安装镜像。

Stats 下载地址：https://github.com/exelban/stats/releases

Stats 的功能是非常丰富的，它最大的作用就如起名字一样，是显示电脑运行的各种状态。Stats 支持显示 CPU、GPU、内存、硬盘、各类传感器、电池、网络乃至风扇转速等硬件信息，可谓是一次性补足了 macOS 活动监视器的短板！

Stats 界面，信息量爆表

Stats 的界面也相当不错，各种参数都使用图形来呈现，直观而不失美感。与此同时，Stats 还支持包括简体中文在内的多国语言，国内用户用起来是不会感到有什么障碍的。

总的来说，这是一款非常出色的小工具。它既有着 macOS 系统中一贯的精美设计，还带有不输于 Win10 任务管理器的全面硬件监测功能。如果你是苹果电脑用户，不满足于系统的硬件信息呈现，不妨试试这款 Stats 工具吧。