微软 Your Phone 应用迎新功能：Win10 可同时运行多个安卓应用

IT之家 11 月 8 日消息 Windows 10 非常实用的工具之一是其 Your Phone 应用，今年早些时候，微软向 Your Phone 应用推送了一个更新，支持备受期待的功能——Android 应用串流。

这个 “串流”功能并不仅仅是将手机的屏幕镜像到电脑桌面上，实际上它还可以让电脑运行 Android 应用，并访问 Windows API，从而实现类似原生的体验。早在 8 月份，微软就承诺，还将允许用户同时或并排运行多个安卓移动应用。

目前，拥有三星设备的 Insiders 用户已经在发布预览版、测试版和开发频道中收到这个更新。微软此前指出，该功能适用于现有的一大批三星手机，且支持的手机必须运行 Android 9.0 系统，并具备 “链接到 Windows”功能。

▲支持的三星设备

值得一提的是，用户还将能够将所有应用钉在开始菜单或任务栏上，并点击链接在自己的窗口中启动应用，而不必再次打开 Your Phone 应用。

对非三星手机的支持可能在明年到来，OEM 厂商需要与微软合作，并在其固件中部署自定义驱动程序。

IT之家了解到，微软的长期意图是实现手机和 PC 应用之间的无缝多任务体验。这家科技巨头目前正在测试另一个更新，将改善 Your Phone 应用的体验，支持启动程序和清空移动存储的功能。