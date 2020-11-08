外媒确认：索尼 PS5 只有 667GB 可用空间

IT之家 11 月 8 日消息 PlayStation 5 将在 11 月 12 日发售，但索尼仍然没有具体说明到底有多少固态硬盘可以供用户安装游戏。不过现在外媒 GameSpot 已经确认，其可用容量将刚刚超过 650GB。

PS5 搭载了一个定制的 825GB 固态硬盘，但并不是所有的容量都可用于安装游戏。操作系统本身就需要一些空间，外媒测试了一下，大概有 667GB 的空间可用于安装游戏。

这比 Xbox Series X 要少，但考虑到 PS5 的固态硬盘本身就较小，因此可以理解。Xbox Series X 搭载的是 1TB SSD，其操作系统将可用存储空间减少到 802GB。这意味着 PS5 的操作系统在所需空间方面效率略高，但仍然没有给用户留下很多空间来安装游戏。

另一方面，PS5 的可用空间比 Xbox Series S 多了很多，后者只有 364GB 的空间。

新一代主机的可用空间大小很重要，因为像《使命召唤：黑色行动冷战》在 PS5 上的空间就达到了 133GB。随着更新，这个大小可能会越来越大。

IT之家了解到，Xbox Series X 和 PS5 都支持可扩展的 SSD 存储，但却以两种不同的方式。微软与希捷合作开发了即插即用的固态硬盘卡，可以插入 Xbox Series X 和 S 系列的背面，上市时就可以买到 1TB 的卡。而索尼则是让玩家可以选择使用现成的 NVMe SSD 来扩展 PS5 的存储空间。这些 SSD 需要事先得到索尼的认可，现在该公司还没有在发售前列出兼容的硬盘，该功能将在未来的更新中加入。

Xbox Series X 和 S 系列将于 11 月 10 日推出，PS5 紧随其后，上市日期为 11 月 12 日。