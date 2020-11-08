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三星 Galaxy S21 Ultra 相机再升级：1.08 亿主摄 + 全新传感器夜景更强

TechWeb 2020/11/8 9:44:49 责编：远洋
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据此前多方透露的消息，全新的三星 Galaxy S21 系列旗舰将有望打破往年惯例，将新一代 Galaxy S21 系列旗舰的发布会提前至明年 1 月 14 日发布，包含 S21、S21+、S21 Ultra 三款，并将于 1 月底上市发售，以此来压缩 iPhone 12 系列的发售周期。而随着发布时间爆料的深入，越来越多的外观和配置细节得到曝光。现在有最新消息，近日就有外媒进一步带来了 S21 Ultra 相机方面的更多细节。

据外媒 GSMArena 最新发布的消息显示，三星 Galaxy S21 Ultra 将搭载前作 S20 Ultra 上改进版本的 1.08 亿像素主摄，单个像素达到 0.8μm，同时依托于全新的 ISOCELL HM3 传感器，进光量可以提升 12%，可以更快更好地拍摄夜景照片，保留更多场景细节。此外，GSMArena 还透露，S21 Ultra 还将取消 TOF 镜头而改用激光对焦传感器。虽然更多参数还不清楚，但毋庸置疑，拍照仍将会是该机一大亮点所在。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的三星 Galaxy S21 系列将依旧包含 Galaxy S21、Galaxy S21 + 和 Galaxy S21 Ultra 三款，除了将首发搭载全新的骁龙 875 外，还将推出搭载自家全新的三 Exynos 2100 移动平台的版本，同为 5nm 工艺制程，均将采用 “1+3+4”八核心设计，其中 “1”为超大核心 Cortex X1，峰值性能比 Cortex A78 高 23%，堪称真正意义上的 “超大核”。此外，Galaxy S21 Ultra 还将引入 Note 系列的标志性配件——S Pen 手写笔，不过它不会像 Note 那样随机附赠或者机身预留笔孔，而是需要消费者另行购买。

据悉，全新的三星 Galaxy S21 系列旗舰将有望提前至 2021 年 1 月 14 日正式亮相，将首发搭载高通骁龙 875、三星 Exynos 2100 两款 5nm 旗舰芯片，并且将会在拍照、快充等方面带来更多的亮点。至于更多详细信息，我们拭目以待。

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关键词：三星Galaxy S21 Ultra

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