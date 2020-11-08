用户吐槽 EMUI 11 闹钟功能改砸了，华为李小龙回应：为了防止误操作

IT之家 11 月 8 日消息 昨天有网友在微博吐槽 EMUI 11 的闹钟设置改砸了，想把闹钟改为静音，却找不到入口，以为是被取消。网友甚至称这是迄今为止 EMUI 11 最失败的一个功能设置，还不如老版。

对此，华为手机产品线副总裁李小龙在微博回应称，这是故意这样调整的，过去经常有用户误设置了无声闹钟导致错过重要安排，这次的修改就是为了解决这个问题。李小龙称：“没错，闹钟的需求非常多样化，但我们首先要照顾最主流和最基本的需求：方便设置，性能可靠，绝不漏闹。过去经常有用户误设置了无声闹钟导致错过重要安排，这次的修改就是为了解决这个问题。对操作低频且误操作后危害巨大的无声闹钟设置，只能放在最不容易误操作的地方。”

李小龙还称，这个修改对绝大多数用户是无感知的，而且会降低误操作概率。

IT之家了解到，11 月 5 日，余承东宣布 EMUI 11 正式版可以在 P40 系列和 Mate 30 系列等 8 款机型中升级了！这 8 款机型为：P40、P40 Pro、P40 Pro+、Mate 30、Mate 30 5G、Mate 30 Pro、Mate 30 Pro 5G 以及 Mate 30 RS 保时捷设计。