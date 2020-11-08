技嘉推出 AORUS XTREME 水雕显卡，全球首款内置水冷泄漏检测的显卡

IT之家11月8日消息 技嘉本月初宣告推出多款 AORUS XTREME WATERFORCE 显卡，并宣称是世界上第一款内置泄漏检测功能的显卡。其中 RTX 3080 水雕 WB 卡IT之家此前已报道过。

共有以下四款型号，售价等信息暂未公布：

AORUS GeForce RTX 3090 XTREME WATERFORCE WB 24G

AORUS GeForce RTX 3080 XTREME WATERFORCE WB 10G

AORUS GeForce RTX 3090 XTREME WATERFORCE 24G

AORUS GeForce RTX 3090 XTREME WATERFORCE 10G

技嘉表示，该系列显卡内置的泄漏检测电路覆盖整个配件和水冷块，可在泄漏的第一瞬间时通过灯光迅速提醒用户，从而帮助用户可以尽早处理泄漏以防止对系统造成进一步的损害。

此外，新一代 WATERFORCE WB 的盖板和背板具有可定制的 RGB 灯，支持 RGB FUSION 2.0，因此用户可以创建自己独特的 “光污染”水冷。

散热方面，该显卡采用了看大热管和 240mm 散热器。与 120mm 尺寸相比，最佳的 240mm 铝散热器使表面积和体积增加了一倍，从而提高了热效率，并且 2x120mm 双滚珠轴承风扇使显卡在高超频情况下更加稳定和散热。

以上 4 个版本全都具有 6 个输出接口（3xHDMI，3xDP），支持 RGB FUSION 2.0 软件灯效，具备金属保护背板，拥有防尘和防潮的航空级 PCB 涂层等。