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技嘉推出 AORUS XTREME 水雕显卡，全球首款内置水冷泄漏检测的显卡

2020/11/8 12:07:45 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家11月8日消息 技嘉本月初宣告推出多款 AORUS XTREME WATERFORCE 显卡，并宣称是世界上第一款内置泄漏检测功能的显卡。其中 RTX 3080 水雕 WB 卡IT之家此前已报道过。

共有以下四款型号，售价等信息暂未公布：

  • AORUS GeForce RTX 3090 XTREME WATERFORCE WB 24G

  • AORUS GeForce RTX 3080 XTREME WATERFORCE WB 10G

  • AORUS GeForce RTX 3090 XTREME WATERFORCE 24G

  • AORUS GeForce RTX 3090 XTREME WATERFORCE 10G

技嘉表示，该系列显卡内置的泄漏检测电路覆盖整个配件和水冷块，可在泄漏的第一瞬间时通过灯光迅速提醒用户，从而帮助用户可以尽早处理泄漏以防止对系统造成进一步的损害。

此外，新一代 WATERFORCE WB 的盖板和背板具有可定制的 RGB 灯，支持 RGB FUSION 2.0，因此用户可以创建自己独特的 “光污染”水冷。

散热方面，该显卡采用了看大热管和 240mm 散热器。与 120mm 尺寸相比，最佳的 240mm 铝散热器使表面积和体积增加了一倍，从而提高了热效率，并且 2x120mm 双滚珠轴承风扇使显卡在高超频情况下更加稳定和散热。

以上 4 个版本全都具有 6 个输出接口（3xHDMI，3xDP），支持 RGB FUSION 2.0 软件灯效，具备金属保护背板，拥有防尘和防潮的航空级 PCB 涂层等。

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关键词：技嘉显卡

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