穿越回 90 年代的互联网，体验一把 2G 网速：逐字逐句加载 BBS 网页是什么感受

文章作者 Samantha Cole 无意当中发现了一个 “加载很慢”的网站，这让她忆起了少时悠闲的上网生活。

在 Cole 小时候，当她父母第一次把家里的电脑连接到万维网，她点开一个网页需要加载很久，甚至是吃点零食再回来，网页才刚加载好。但是在她还是个孩子的时候，觉得这种生活十分惬意。

Terence Eden 设计的 slowww.ml 项目把她带回了小时候，Eden 故意将页面加载速度放慢到每秒 175 比特左右。也就是说，网页的字需要一行一行来加载，而不是像现在我们看到的网页那样，点开之后可以看到全部。

▲目前网站（https://slowww.ml/）实验已结束

Eden 在他对这个项目的描述中写道，“这个网站最初是作为一种 HTML 教学辅助工具构建的。或者，也许我想重新创建以前的逐字逐句的 BBS 体验。”“它会以一种古怪的方式展示一些现代 HTML5 特性吗？”

在这个网站，一个 968 字节的兔子图像需要 40 秒来加载，而一个 2 秒的音频剪辑需要整整一分钟才能听到。视频下载速度会非常慢，所以 Eden 插入了一个 css 动画兔子图像来代替。从开始到结束，Cole 花了大约六分钟的时间，才在浏览器中加载完毕。

尽管现在的信息传输速度很快，但事实上人们的阅读速度并没有那么快。一般人的阅读速度是每秒 20 个字符。

Eden 告诉 Cole，有一天他的 Wi-Fi 坏了，他被迫使用相对较慢的移动连接，于是他萌生了创建这个网站的想法。

他说：“当我看着网页一点一点加载的时候，我开始想知道能把网络弄得多慢，还能不影响体验。”“几年前，我在 Usenet 上读到一篇文章，说更快的调制解调器是在浪费时间，因为它们加载内容的速度超过了人类的阅读速度。显然，这很可笑——但是我们需要每秒千兆的 5G 连接来阅读一个博客吗？我痴迷于压缩和效率。我们应该尽我们所能创造出最高效的网络。”

正如专家们以前争论的那样，当今互联网可能存在的一个问题是速度太快。由于信息在我们的屏幕上以超出我们处理能力的速度传播，我们很容易消费和分享误导信息，或者牺牲我们自己的隐私来同意我们不完全理解的使用条款，或者陷入网络钓鱼骗局。

一个较慢的互联网可以缓解这些问题，但说来也是有趣，相比那些没有网络或信号不好的地区，有种 “身在福中不知福”的感觉。

Eden 说，“对一些人来说，用 2G 上网的那段时间是最好的。每个技术人员都应该努力为每个人创造美好的体验——无论他们的连接速度如何。”

第二次加载 Slowww 时，Cole 把它设置在一个标签页上，然后打开另一个单独的标签页来写这篇博客。有十几个网站、电子邮件、应用程序和推特在吸引她的注意力，而 Slowww 却在缓慢地走着。

最后，她的感受是，到了 2020 年，慢速浏览的效果并不像她记忆中的那样让人放松。

注：目前网站（https://slowww.ml/）实验已结束，相关代码可在 https://gitlab.com/edent/very-slow-website 上查看。