微软 Surface Duo Verizon 版即将上市：售价约 9112 元起，显示有黑色版

IT之家11月8日消息 外媒 onmsft 报道，类似于 Windows Phone 和随后的 Windows 10 Mobile 时代，微软和 AT&T 合作关系紧密，此前 AT&T 获得了最新的旗舰移动设备 Surface Duo 的首发独占。

现在，似乎 AT&T 之前享有的 Surface Duo 独占排他期已经结束，Verizon 客户可以在其网站上找到微软 Surface Duo 手机的列表合同信息。

Verizon 网站新的 surface 销售页面上列出了 128GB 和 256GB 存储版本的 Surface Duo，售价分别是 1379 美元（约合人民币9112元）和 1479 美元（约合人民币9773元）。Surface Duo Verizon 版本上市价格比 AT&T 网站以及百思买微软商店价格低 20 美元左右。

Verizon 网站还声称该运营商还拥有 Surface Duo 黑色变体，但它可能更多的是占位符文本，因为大多数智能手机都提供默认黑色选项。目前 Verizon 网站还没有准备好出售 Surface Duo，目前尝试支付会出现购买错误。

IT之家此前报道，在配置方面，微软Surface Duo 单面尺寸为 5.65 英寸（1800 x 1350），展开后的尺寸为 8.1 英寸（2700 x 1800），搭载高通骁龙 855 处理器，配备 6GB 内存 + 64/128/256GB UFS3.0 存储，重 250 克。

作为 Surface 系列第一款手机，Surface Duo 采用了一个革命性的 360 度铰链链接两块屏幕，从芯片到云均具备了企业级的安全性配置，且可实现基于云的管理控制。用户借助 Windows 虚拟桌面，可实现基于云的 Windows 10 体验，并使其成为一台微型便携式 PC。

目前该机仅支持4G网络，支持 WiFi 5 和蓝牙 5.0，具有 Cat.18 下载和 Cat 5 的上传速度，支持 Nano SIM + eSIM 双卡（AT&T 网络不支持 eSIM）。

Surface Duo 还配备了 11MP ƒ/2.0 镜头，采用双电芯设计，电池总容量为 3577mAh，支持 18W 快充，续航时间约 27 小时，支持 100%的 sRGB 和 DCI-P3 色域，拥有一个 USB-C 3.1 接口，采用指纹识别，支持 Surface 触控笔。

此外，Surface Duo 支持双屏多任务处理，两块屏幕可以分别运行（显示）不同的应用程序，配合 Surface 触控笔以提升工作效率。