消息称印度巴帝电信将用诺基亚取代中兴通讯，成为旁遮普邦 4G 网络设备供应商

据《印度经济时报》报道，知情人士称，巴帝电信（Bharti Airtel）或将用诺基亚替代中兴通讯，成为旁遮普邦的 4G 网络主要设备供应商，以进行未来的扩网和现代化升级。

此举符合由 Sunil Mittal 领导的巴帝电信减少对中国供应商依赖的战略，这引起了人们对设备供应中断的担忧。

巴帝电信已经在拉贾斯坦邦区域以及泰米尔纳德邦的部分区域用爱立信的设备替代了华为的设备。华为现在与巴帝电信在卡纳塔克邦区域和 UP（西部）电信区域进行了合作。

该电信公司已邀请设备供应商对旁遮普邦的电信设备供应进行竞标，并将其选择范围缩小至诺基亚。一位知情人士说：“与诺基亚的合同将很快敲定。”除旁遮普邦外，中兴通讯还为巴帝电信在哈里亚纳邦和加尔各答的电信区域提供 4G 网络设备。

这位知情人士称，巴帝电信可能会考虑替换掉印度剩余 4 个电信区域的中国设备供应商。据了解，今年早些时候，巴帝电信分别向诺基亚和爱立信授予了 9 个和 8 个电信区域的新扩网合作交易。

巴帝电信最近表示，欧洲设备供应商诺基亚和爱立信已承诺在印度生产制造 5G 网络设备，从而使本土电信运营商能够在当地采购网络设备，并为印度经济建设做出贡献。

巴帝电信、诺基亚和中兴通讯均未回应置评请求。