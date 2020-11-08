亏损 72 亿，AI 独角兽企业依图能否率先上市突围

11 月 4 日晚间，人工智能独角兽企业依图科技向科创板递交招股书，准备募资 75 亿元。

在 “AI 四小龙”企业中，估值最低的依图科技在努力摘下人工智能企业上市难的这个标签，有望最先上市。

依图科技成立于 2011 年，由朱珑、林晨曦共同创立。据招股书显示，朱珑、林晨曦通过信托架构共持依图 38.20% 的股份，为实际控制人。云峰创投、台州依识、上海依锋等均持有依图 5% 以上股份。

在依图股权结构中也不难看出，云峰创投、云峰新呈这些阿里系色彩浓厚的传统，以及高瓴系资本高瓴智成均是依图的重要股东。

在人工智能创业潮中，依图脱颖而出，飞速发展，和商汤、旷视、云从并称为人工智能领域四大独角兽，公司估值均过百亿。

从 2017 年到 2019 年上半年，商汤、旷视、云从、依图都占据着计算机视觉应用市场份额前四位。其中，商汤、旷视分列第一、第二，而四家企业占据了超过 60% 的市场份额。

在这四个独角兽中，依图并不是第一个递交招股书的企业，在此前，旷视去年向港交所递交了招股书，吹起了 AI 企业上市的号角。云从科技接棒旷视，今年 8 月，一则公告透露，云从科技已办理了上市辅导备案登记，但未透露具体的上市地点。此外，商汤科技虽未披露出明确上市计划，但坊间亦有不少其准备上市的传闻。

尽管四小龙接二连三的寻求上市，从招股书披露的消息来看，作为人工智能领域领头羊的他们，到目前仍旧处于亏损状态。长期亏损的背后，是人工智能商业应用落地难，研发投入大过营收的阵痛。

这一次依图的招股书，是否能真正掀起人工智能企业上市潮，在旷视招股书已经呈现 “失效”的背后，依图能否打破 “上市难”的魔咒，仍旧需要市场和时间的印证。

三年亏损 72 亿，AI 四小龙都处于亏损状态

依图仍未盈利。

尽管在招股书上面，依图的营收呈现逐年增长，2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年上半年，依图分别实现营业收入 6,871.89 万元、3.043 亿元、7.168 亿元、3.806 亿元。从 2017 年到 2019 年的复合增长率达 222.97%。

此外，依图的毛利率在逐年增长，2017 年度、对应同一时期，依图分别实现毛利率 57.39%、54.55%、63.89% 及 70.99%。

实现营收、毛利率双增长的背后，依图的亏损依旧严重。对应同一时期依图净亏损分别为 11.684 亿元、11.841 亿元、36.471 亿元及 13.034 亿元。

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截止目前，依图三年累计弥补亏损约为 72.204 亿元。

无独有偶，旷视科技的营收也在逐年递增，从 2016 年的 6700 万元，递增至 2018 年的 14.269 亿元，复合增长率为 358.8%，2019 年上半年收入 9.49 亿元，同比增加 211.1%。

尽管旷视的营收已过数十亿元的大关，但旷视亏损与营收齐头并进。2016 年、2017 年及 2018 年，旷视分别亏损 3.428 亿元、7.59 亿元及 33.51 亿元。2019 年上半年亏损 52 亿元，同比增加 613.3%。

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注：根据现有公开资料整理，旷视净亏损、营收 2019 年为上半年数据

这两家企业同为人工智能独角兽，但不难看出，营收暂时跑不过亏损是人工智能企业的共性。人工智能企业作为技术驱动型企业，两家公司在研发的投入占比巨大，甚至一度超过营收额。

依图科技便是如此，在研发创新和市场开拓上，依图各期研发及销售费用合计分别为 1.557 亿元，5.738 亿元，10.752 亿元及 5.396 亿元。

研发投入一直高于营收额，依图作为技术驱动型的人工智能企业，内核从未有所改变。

而此次依图计划募资 75 亿元，主要将用于几大方面：23.18 亿元用于新一代人工智能 IP 及高性能 SoC 芯片项目、8.11 亿元用于基于视觉推理的边缘计算系统项目、10.7 亿元用于新一代人工智能计算系统项目、6.9 亿元用于高阶视觉智能计算平台项目、3.76 亿元用于新一代语音语义能力平台项目，22.38 亿元用于补充流动资金。

从募资计划中不难看出，依图接下来的重心仍旧放在研发 AI 芯片上。

新一代人工智能 IP 及高性能 SoC 芯片项目、新一代人工智能计算系统项目，投入金额共 23 亿，共占募集资金总额比例近 45% 左右。

造芯难，是人工智能企业有目共睹的，芯片研发具有不确定性，依图在风险提示中也作了首要说明：研发工作未达到预期，比如芯片研发上就面临着不确定性；技术产业化不及预期，以及技术泄密、知识产权等风险。

依图专注深耕安防、医疗领域，并已经布局 AI 芯片，在 2019 年 5 月发布了云端视觉推理 AI 芯片，定名 “求索”。

招股书申报稿显示，依图科技成立于 2013 年，是一家世界领先的人工智能公司，以人工智能芯片技术和算法技术为核心、研发及销售包含人工智能算力硬件和软件在内的人工智能解决方案。

在人工智能解决方案上，根据应用场景的不同，依图的主要业务可以分为智能公共服务和智能商业两大类。

智能公共服务上，包括城市管理、医疗健康等场景，终端客户有政府部门、医疗机构及大型企业等。

智能商业业务则覆盖园区管理、网点服务、安全生产、交通出行和互联网服务等场景，终端客户包括商业地产、金融业、制造业、交通运输、互联网等领域的企业客户。

在人工智能算力硬件产品上，依图公布了研发的第一代求索芯片。据了解，求索芯片是面向通用 AI 推理计算、具备端到端处理能力，适用于云端计算和边缘计算场景的 AI 芯片。

值得注意的是，依图尚未对求索芯片进行单独销售，而是通过基于求索芯片的智能服务器及智能边缘计算设备对外销售。

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此外，依图还推出集成了自研 AI 算法的系列终端 AI 算力硬件产品，包括智能摄像机，智能识别终端和人工智能语音硬件等产品。

目前这些产品已经广泛应用于城市视觉中枢、智慧社区、通用园区管理、安全生产和网店全解析等解决方案中进行销售。

依图的业务变化，也是从求索芯片的推出开始。依图联合创始人兼 CEO 朱珑曾说道 “求索的发布，是依图面向智能计算时代的重要里程碑事件”。

依托于求索芯片，依图的主营业务也逐渐发生了变化。在求索芯片推出之前依图的营收主要来自于软件、硬件及软硬件组合的解决方案，且软件业务一直处于核心地位，营收占比至少三分之一以上。随着求索芯片的推出，依图相继推出基于求索芯片的人工智能算力硬件产品及解决方案。

招股书显示，基于求索芯片的人工智能算力硬件产品及解决方案通过有效的市场开拓和客户渗透，实现了主营业务的快速发展，营业收入规模持续扩大。

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从其公布的数据上来看，近三年来，硬件及软硬件组合的解决方案在营收占比逐年递增，在今年上半年软硬件结合一度占比到 60%。软硬件结合的解决方案，已经逐渐成为依图最主要的盈利方式。

可以说，依图求索芯片的推出，是依图打开更多应用场景的敲门砖。

招股书显示，2020 年上半年，基于依图求索芯片的人工智能算力硬件产品得到了青睐，其硬件毛利率达到了 86.8%，而总体主营业务也毛利率也达到了高点，为 70.99%。在新冠疫情期间，随着基于求索芯片和算法技术的人工智能算力硬件产品的推广应用，依图人工智能解决方案实现了 50.62% 的同比增长。此外，随着求索芯片的商用后，依图智能商业部分的营收占比迅速打开局面，企业用户层面的收入大幅增长，而并非此前一直依赖于 To G 公共服务类业务

尽管随着求索芯片的推出，依图在硬件及软硬件结合的解决方案发力明显，但不可否认的是，依图在近三年中，软硬件、解决方案业务占比波动大，业务布局广泛，但战略不稳定，主线并不清晰。

随着求索芯片的商业落地，依图凭借着芯片加持下的软硬件一体化方案为客户提供更高价值，或在未来 AI 赛道上展现出差异化的能力，走一条更为清晰的道路。

对大客户依赖程度越来越强，获客能力下降

在客户层面，华为、中移在线、海信网络等都是依图的大客户之一，值得注意的是，依图不存在向单个客户销售比例超过销售总额 50% 或者严重依赖于少数客户的情形。

尽管没有依赖于单个的单客户，但依图前五大客户在报告期内对营收贡献的占比逐步扩大是有目共赌的。

2017 年 - 2020 年上半年，前五大客户对其营收占比分别为 35.12%、33.09%、51.12% 及 62.02%。从去年开始，前五大客户的营收占比已经高于 50%，这也意味着依托对头部客户的依赖越来越强，其获客能力正在降低。

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依图也在寻求改变，与获客能力降低相反的是，其市场营销、管理运营人员占比合计达 38%，2020 年上半年销售平均薪资高达 29.48 万元，与研发平均薪资 29.82 万元旗鼓相当，但就目前来看，尽管有力求降低对大客户的依赖程度，但暂时仍旧呈现心有余而力不足的现状。

人工智能企业仍旧处于烧钱阶段，依图选择了一条更为艰难的路径，在 AI 芯片的路径下，长期主义则显得尤为重要。

“AI 四小龙”的老大哥，旷视的招股书已经盖了上失效的印章。和依图相同的是，旷视在研发的投入上力度很大，但不可否认的是，AI 行业产品研发周期长、落地难应用。尽管旷视的场景线铺排的十分庞大，但落地、商业化的路径举步维艰，是人工智能企业的现阶段最大的痛点。

依图选择在这个阶段寻求上市，若能成功 IPO，也将会通过新一轮大规模的集资味自己赢得更多的试错机会和成长空间。

“AI 四小龙”企业轮番上阵 IPO，或将在依图这里捅破 IPO 前夜的最后一张薄纸。