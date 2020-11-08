苹果 Clips 可立拍 3.0 大版本体验：用 iPhone 12/Pro 玩转杜比视界短视频

短视频火起来之后苹果并不是毫无动作，他们在 2017 年就在 iPhone 上推出了自带的短视频剪辑应用 Clips（中文叫可立拍），里面集合了滤镜、贴纸、即时字幕等工具，后来更是支持了 Memoji 玩法。在玩法和丰富性上，Clips 当时一点都不差，不过苹果没有想把它做成抖音、Snapchat 这样的短视频平台，它一直是个纯工具应用。Clips 的更新也比较佛系，除了 2.0 适配了 iPhone X 的原深感摄像头，下一个大版本更新足足等了三年。

最近，Clips 终于来到了 3.0 版本，最大的更新就是支持编辑 iPhone 12 的杜比视界 HDR 视频。目前除了苹果自家的照片应用、iMovie、Google Photos，Clips 就是你剪辑 iPhone 12 HDR 视频的最佳工具，它专为短视频而生。

Clips 的界面很简单，长按中间录制键进行拍摄，可以拍完再后期，也能选取好效果直接拍摄。那个彩色五角星就是效果选择，支持 Memoji 表情、滤镜、即时字幕、场景等功能。Memoji 就不说了，现在很多人拍短视频不想露脸，就是用这个功能来自拍的，比如用猪头特效的左拆家，已经成了一个标志。

即时字幕是个实用又好玩的功能，可以把你说的文字直接显示为字幕，虽然准确度没那么高，但省去了后期加字幕的操作。我之前特别喜欢的画音也是类似的理念，但做得要更丰富有趣。

场景功能就是抠像换背景，最近大家用它应该是在会议软件里，在短视频中当然是为了好玩。Clips 里有几个场景是带声音的，有的场景还能和人产生互动。这个抠像效果还是很强的，毕竟有苹果 A 系列芯片加持，iPhone 的计算能力一直不弱。

剩下的就是文字、贴纸和表情符号，与同类应用一样。比较有意思的是贴纸能跟踪人脸，现在很多直播软件、短视频应用也都支持。不喜欢的挂件可以长按删除，或者取消跟踪效果。

这次更新 Clips 还增加了一些配乐，以及支持调整比例，还有终于能横屏拍摄了（iPad 版能横屏剪辑）。之前只能竖屏，限制实在太多。

除了拍摄视频，Clips 还能选择拍摄好的画面进行剪辑，方法还是长按选取片段。不过并没有更多的调整选项。

即使 Clips 3.0 已经更新了很多新功能，不过和同类软件比在功能丰富度上还是差很远，它就是苹果对于 AI、AR 等技术的一个展示工具。当然对于新手用户来说，这个自带应用完全可以作为入门的短视频创作工具。至少现在除了照片编辑，它就是最简单的 iPhone 12 杜比视界 HDR 视频剪辑工具。