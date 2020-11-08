脑机接口专家怼马斯克：所谓 “心灵感应”没有任何科学依据

11月8日消息，今年8月，马斯克召开Neuralink发布会，通过直播的方式展示脑机接口新设备。这次发布的新设备只有一枚硬币大小，用手术植入头骨，就像安装在大脑上的Fitbit，充满电可用一整天，在你睡觉的时候无线充电。

马斯克表示，脑机接口技术将会在5年内让人们不必使用语言，直接通过大脑交流，实现真正传说中的心灵感应。在马斯克的设想中，还有一个神奇的词——数字永生，即当人死亡时，他已经有了自己的电脑扩展和在线扩展，就像一个在线幽灵，你更多存在于“云”里面，而不是自己的身体里面。

不过，这一观点遭到脑机接口权威专家、神经科学家、杜克大学医学院神经科学教授Miguel Nicolelis的反驳。在2020腾讯科学WE大会上，Miguel Nicolelis教授向TechWeb等表示，“不会有心灵感应，也不会有永生。作为这个技术的创造者，我认为像科幻电影或小说里提到的，通过脑机接口来实现意念控制是不可能的，没有任何科学依据。我非常遗憾马斯克给出了这样错误的说法，这种说法没有任何科学基础。我向您保证，这种情况是不可能发生的。他的说法更像是一种用来吸引眼球的营销手段，但是这样一种说法完全无助于我们这个领域的科学工作。我要说的一点是：他讲的这些我一个字都不同意。”

Miguel Nicolelis教授指出，脑机接口技术的一些潜在应用可能会引起人们的关切，目前我们最关注的还是它有潜力在医学上对人类有所帮助，尤其是采用非入侵性手段来应用脑机接口的做法，例如在2014年世界杯开幕式的时候，我们帮助一个截瘫青年采用这个技术为世界杯开球。这是一个非常好的示范，我们展示了这项技术目前最主要的应用领域是医院，可以帮助那些脑部受到损伤、用常规方法已经无法治愈的人们，实现一定程度的康复。

“该技术还会涉及一些其他应用，但这些应用都尚在初步阶段。”Miguel Nicolelis教授称，“我们确实已经取得了很多进展，未来几年该领域要想获得更好的发展，还需要做出更多的突破和创新。我仍然相信脑机接口技术会是一场彻底变革，它将在未来发挥极大的作用。”

脑机接口技术最开始是从医学领域开始的，并且从医学这个领域取得了相对较多的进展。在医学领域之外，该技术还会有很多其他的应用，“其中有一些现在看起来是非常有意思的，但是所有的这些医学以外的应用都是非常初级的。这些处于婴儿阶段的应用，会有很大的想象空间。”

如果成功走向脑机接口技术需要1000步，Miguel Nicolelis教授认为，目前我们可能还只是走了前250步，未来还有很大的成长和改进空间。