旅行者 2 号宇宙飞船离开地球 43 年，NASA 最近和它联系上了

旅行者 2 号宇宙飞船已经离开地球 43 年，现在距离地球 125 个天文单位，也就是地球到太阳距离的 125 倍，约合 187.5 亿公里。最近美国国家航空航天局（NASA）通过位于澳大利亚的巨大碟形天线与其进行了通信，旅行者 2 号回复收到信号并执行了 NASA 的指令。

图示：NASA 位于澳大利亚堪培拉的 70 米宽碟形天线

遥远距离使得 NASA 很难与遥远的宇宙飞船进行通信，时间延迟超过 17 个小时。然而，对于与旅行者 2 号的通信来说话还有另一个复杂的问题。

在飞过木星、土星和天王星之后，旅行者 2 号在 1989 年 8 月飞越海王星。由于科学家们对海王星的卫星海卫一很感兴趣，所以命令旅行者 2 号在飞越海王星这一规划路线的途中飞越海卫一北极。这条轨道使得旅行者 2 号沿着相对于太阳系平面的南向路径一路前行。

这对 NASA 在地球上的深空网络通信产生了影响，深空网络由三个大型无线电天线设施组成，分别位于美国加利福尼亚、西班牙和澳大利亚。一般来说，这种地理上的分布式设置使得 NASA 所有仍在活动的航天器都有能力在任何时候与至少一个地面设施进行通信。

但是由于旅行者 2 号已经下沉到太阳系平面的南面，现在只能通过位于澳大利亚堪培拉的 70 米宽碟形天线与地球进行通信。因为这部天线已经有 50 年的历史，今年 3 月份开始进行翻新和升级，从那时起就一直处于下线状态。这项工作预计将在明年 2 月份结束，因此 NASA 从今年 3 月份起就无法再向旅行者 2 号发送信号。

此前，为测试最近安装在碟形天线上的新硬件，“旅行者号”任务管理人员首次向 “旅行者 2 号”发送一系列信号。NASA 表示，旅行者 2 号宇宙飞船回应确实收到了信号并执行了 NASA 的指令。

总的来说，这对 NASA 和科学探索来说都是好事，因为旅行者 2 号正在探索太阳系之外的星际空间。在深空之中，旅行者 2 号将继续传回关于星际介质中带电粒子速度、密度、温度和压力的数据。