钟南山：提高公众科学素养，以前沿科技推动未来医学发展

北京时间 11 月 8 日消息，2020 腾讯医学 ME 大会（以下简称 “ME 大会”）正式上线，全球顶尖医学领军者共聚，从 “痛点”出发，聚焦新冠疫情、心脏病、癌症、生殖医学、抑郁症等前沿医学，结合互联网科技对用户痛点的洞察，为大众解码生命的前沿思考。

今年，ME 大会以 “痛点”为主题，意图探寻个体、医学、社会的痛点和解决之道，揭示生命与文明的反思与进化，推动医学科普全民普惠。此次 ME 大会演讲嘉宾包括国家呼吸系统疾病临床医学研究中心主任钟南山院士、《新英格兰医学杂志》主编 Eric Rubin、复旦大学附属中山医院心内科主任葛均波院士、上海市胚胎源性疾病重点实验室主任黄荷凤院士、国家精神心理疾病临床医学研究中心主任陆林院士、复旦大学附属肿瘤医院大肠外科主任蔡三军教授、解放军总医院第三医学中心脊柱外科主任彭宝淦教授、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏教授，以及腾讯医疗副总裁黄磊。

钟南山院士在演讲中表示，未来的医学研发实践还应该积极地投入前沿科技力量，并且要进一步提高公众的科学素养。“我们通过社区的联防联控策略，迅速的遏制疫情，很大的程度上得益于社会各界在医学科普上的大力投入，让公众消除了恐慌的情绪，并且理解和遵守各种的防御措施，从而有效的应对了疫情。”

在钟南山看来，这次防疫的一个最大的成功之点，亦或是这次防疫的一个痛点，就是抓住了在社区领域的群防群控，在上游不让其传染，不让其蔓延到更多的人。同时，他也高度认可科技在疫情中凸显的价值：“ AI、大数据、5G、网络，在疫情预报、疫苗研发、病情诊断方面都给予我们巨大的帮助。前沿科技是推动未来医学发展的一个变革性的力量。”