张文宏：疫苗的诞生并不意味着可以完全解决新冠病毒

北京时间 11 月 8 日消息，2020 腾讯医学 ME 大会（以下简称 “ME 大会”）正式上线，全球顶尖医学领军者共聚，从 “痛点”出发，聚焦新冠疫情、心脏病、癌症、生殖医学、抑郁症等前沿医学，结合互联网科技对用户痛点的洞察，为大众解码生命的前沿思考。

今年，ME 大会以 “痛点”为主题，意图探寻个体、医学、社会的痛点和解决之道，揭示生命与文明的反思与进化，推动医学科普全民普惠。此次 ME 大会演讲嘉宾包括国家呼吸系统疾病临床医学研究中心主任钟南山院士、《新英格兰医学杂志》主编 Eric Rubin、复旦大学附属中山医院心内科主任葛均波院士、上海市胚胎源性疾病重点实验室主任黄荷凤院士、国家精神心理疾病临床医学研究中心主任陆林院士、复旦大学附属肿瘤医院大肠外科主任蔡三军教授、解放军总医院第三医学中心脊柱外科主任彭宝淦教授、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏教授，以及腾讯医疗副总裁黄磊。

张文宏教授发表了以 “走出至暗时刻”为题的主题演讲，他提到在这场疫情当中，全球成为抗疫的共同体，对于下一步的疫情防控，当世界的疫情没有结束，中国就无法独立于世界之外。中国经验是在和病毒不断地斗争中探索出来的，但成功的方案并不一定可以复制，这背后有很多因素，中国采取的是一个断然决然的策略——将病毒围剿，要 “比病毒跑得更快”才能取得胜利，牺牲个体的一点自由来换取整个社会更大的自由。

同时，备受世界瞩目的新冠疫苗的诞生并不意味着可以完全解决新冠病毒。张文宏教授提到，“我们接下去要做的一件事情是要跑的比病毒更快，迅速对出现疫情的地方进行控制并对相关接触人群进行检测，直到发现每一个病例。同时，我们需要通过提高疫苗接种率以迎接世界重启与开放。”