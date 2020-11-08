腾讯科学 WE 大会揭秘粒子物理、脑机接口等最新发现

11月8日消息，在2020腾讯科学WE大会上，腾讯首席探索官网大为表示，“2020年，新冠疫情爆发，面对困境，我们采取的行动将很可能改写这个时代。”

腾讯首席探索官网大为

网大为称，“前沿科学突破能帮助我们做好准备拥抱未来，因此我们要深入地理解世界所面临的挑战，它也能够进一步激发我们的热情去成为向善的一股积极力量，我们将其称之为：科技向善。”

“如果研究取得成功并能够为患者提供自体器官，就可以挽救许多患者的生命或提高他们的生活质量，并大大降低医疗费用。”干细胞生物学家、斯坦福大学、东京大学教授中内启光在演讲中分享了“异种培育人体器官”挑战项目，尝试在动物体内培育功能完整的可移植的人体器官，解决在器官移植中缺乏捐献和免疫排斥问题。去年7月，他首次获得批准进行含有人类细胞的动物胚胎实验。

来自杜克大学医学院神经科学教授Miguel Nicolelis是一名脑机接口权威专家。2014年，在巴西的绿茵场上，他帮助一位身披“机械战甲”的T4级截瘫青年Juliano Pinto用意念开出了世界杯的第一球，实现大脑与机器间的连接控制。作为一个相信数字化“永生”的造梦师，在演讲中，他介绍了脑机接口和这一技术从基础科学到应用于神经康复的研究历程。

化学家、斯坦福大学化学工程系系主任鲍哲南被誉为人造皮肤领域的“材料大师”，她带来了关于“电子皮肤”的大胆设想。“我们将用如人的皮肤一样的电子器件，让人和人之间沟通，人与环境之间交流。”她讲解了人造皮肤的设计理念与实践过程，虽然目前人造皮肤还未真正用到人的身上，但这个理念已经被证实，并带来了许多意想不到的新启发，“用人造皮肤，现在可以做成连续的、测量血压的，轻轻贴在小婴儿身上这样的血压计。”

1979年诺贝尔物理学奖获得者Steven Weinberg，他是目前最受认可的早期宇宙理论——暴胀理论的重要贡献者，向世人描绘了完全可信的宇宙起源图，霍金曾在他的启发下，完成了巨著《时间简史》。他揭秘了“基本粒子标准模型”理论的研究过程，勉励年轻一代科学家：“你们有你们的使命，那就是解释与自然界不同现象有关的这些巨大的、神秘的数字。”

诺贝尔奖获得者Steven Weinberg

缔造世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”的量子物理学家、中国科学院院士潘建伟围绕“新量子革命”探讨了在信息交互已经并将一直伴随着我们人类进化和社会发展的情境下，怎样才能进行有效率的信息安全传输？潘建伟给出的答案是：量子通讯和量子计算，他认为：“利用量子通讯可以提供一种原理上无条件安全的通信方式，利用量子计算可以提供非常强大的计算能力，用于各种各样复杂系统的研究。”

麦吉尔大学天体物理学家Victoria Kaspi是首位获得加拿大最高科学奖的女性。2019年，她凭借新型电波望远镜CHIME捕捉到上百次快速射电暴现象，并因此被《自然》杂志评为年度十大人物。今年WE大会上，她介绍了捕捉“快速射电暴”这一神秘天体物理现象的有趣过程。

天文学家、卡迪夫大学教授Jane Greaves领衔的科学团队在金星大气中首次探测到了磷化氢气体，这被认为是一种潜在的“生命迹象”，引发“金星上或存在生命迹象”的关注。Jane Greaves在演讲中讲述了在金星探索“生命”的故事：“金星上的磷化氢存在于气态环境中，也就是说有机生命体只可能存在于金星的云层中。”