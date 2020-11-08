天猫 / 京东双 11 预热：万券齐发、抢服饰运动大额神券

IT之家11月8日消息 双11电商巅峰大促即将开启，天猫/京东也分别放出了一些大额优惠券，天猫分享领5折券，京东大额平台券、品类券、店铺券等。
• 京东京享红包（第二轮、每天可抢3次）
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1、天猫万券齐发：点此前往
分享领品牌店铺5折券，以及官方跨店品类券，比如服饰百货满300减20元、国际直营满199减25元、粮油满99减15元、小家电满200减20元、家具建材满300减30元、家装超值满1000减200元、乳饮满149减15元、母婴亲子满300减20元、车品配件满199减20元等。
双11当天整点还有更多店铺大额券放出，大家可以收藏关注。
2、京东品类券：
|品类券
|券面额
|领取
|头号京贴
|每满300减40
|点此
|运动鞋服
|满1000减220
|点此
|运动鞋服
|满499减100
|点此
|运动部分品牌
|满300减20
|点此
|运动部分品牌
|满300减30
|点此
3、京东店铺大额券：
|店铺名称
|券面额
|领取
|Adidas官方旗舰店
|满1000减150
|点此
|Adidas官方旗舰店
|满1000减130
|点此
|Adidas官方旗舰店
|满699减80
|点此
|Adidas官方旗舰店
|满399减40
|点此
|PUMA官方旗舰店
|满1000减200
|点此
|PUMA官方旗舰店
|满1000减200
|点此
|Champion官方旗舰店
|满1000减200
|点此
|Champion官方旗舰店
|满1000减200
|点此
|Champion官方旗舰店
|满1000减200
|点此
|Champion官方旗舰店
|满1000减200
|点此
|MIZUNO官方旗舰店
|满1000减200
|点此
|MIZUNO官方旗舰店
|满1000减200
|点此
|ASICS旗舰店
|满1000减200
|点此
|Onitsuka Tiger官方旗舰店
|满1000减110
|点此
|FILA斐乐官方旗舰店
|满1000减300
|点此
|安踏官方旗舰店
|满1000减200
|点此
|安踏官方旗舰店
|满399减80
|点此
|361度官方旗舰店
|满500减130
|点此
|361度官方旗舰店
|满400减90
|点此
|匹克官方旗舰店
|满800减220
|点此
|乔丹官方旗舰店
|满400减100
|点此
|安踏京东自营旗舰店
|满399减80
|点此
|乔丹京东自营旗舰店
|满400减110
|点此
|特步京东品牌自营店
|满800减200
|点此
|鸿星尔克官方旗舰店
|满200减50
|点此
|李宁京东自营旗舰店
|满500减60
|点此
|361度京东自营旗舰店
|满500减60
|点此
4、京东服饰/运动会场，还有更多优惠券可领：
|会场名称
|入口
|服饰鞋包
|点此
|运动鞋服
|点此
|品质男装
|点此
|风尚女装
|点此
|品质内衣
|点此
|大牌鞋靴
|点此
|时尚箱包
|点此
|品质钟表
|点此
|珠宝饰品
|点此
|童鞋童装
|点此
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