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天猫 / 京东双 11 预热：万券齐发、抢服饰运动大额神券

2020/11/8 20:47:17 来源：IT之家 作者：杰克 责编：杰克
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IT之家11月8日消息 双11电商巅峰大促即将开启，天猫/京东也分别放出了一些大额优惠券，天猫分享领5折券，京东大额平台券、品类券、店铺券等。

• 京东京享红包（第二轮、每天可抢3次）

• 天猫超级红包（第二轮、每天可抢3次）

1、天猫万券齐发：点此前往

分享领品牌店铺5折券，以及官方跨店品类券，比如服饰百货满300减20元、国际直营满199减25元、粮油满99减15元、小家电满200减20元、家具建材满300减30元、家装超值满1000减200元、乳饮满149减15元、母婴亲子满300减20元、车品配件满199减20元等。

双11当天整点还有更多店铺大额券放出，大家可以收藏关注。

2、京东品类券：

品类券券面额领取
头号京贴每满300减40点此
运动鞋服满1000减220点此
运动鞋服满499减100点此
运动部分品牌满300减20点此
运动部分品牌满300减30点此

3、京东店铺大额券：

店铺名称券面额领取
Adidas官方旗舰店
满1000减150点此
Adidas官方旗舰店
满1000减130点此
Adidas官方旗舰店满699减80点此
Adidas官方旗舰店满399减40点此
PUMA官方旗舰店满1000减200点此
PUMA官方旗舰店满1000减200点此
Champion官方旗舰店满1000减200点此
Champion官方旗舰店满1000减200点此
Champion官方旗舰店满1000减200点此
Champion官方旗舰店满1000减200点此
MIZUNO官方旗舰店满1000减200点此
MIZUNO官方旗舰店满1000减200点此
ASICS旗舰店满1000减200点此
Onitsuka Tiger官方旗舰店满1000减110点此
FILA斐乐官方旗舰店满1000减300点此
安踏官方旗舰店满1000减200点此
安踏官方旗舰店满399减80点此
361度官方旗舰店
满500减130点此
361度官方旗舰店
满400减90点此
匹克官方旗舰店满800减220点此
乔丹官方旗舰店满400减100点此
安踏京东自营旗舰店
满399减80点此
乔丹京东自营旗舰店满400减110点此
特步京东品牌自营店
满800减200点此
鸿星尔克官方旗舰店满200减50点此
李宁京东自营旗舰店满500减60点此
361度京东自营旗舰店满500减60点此

4、京东服饰/运动会场，还有更多优惠券可领：

会场名称入口
服饰鞋包点此
运动鞋服点此
品质男装点此
风尚女装点此
品质内衣点此
大牌鞋靴点此
时尚箱包点此
品质钟表点此
珠宝饰品点此
童鞋童装点此
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关键词：天猫京东精选

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