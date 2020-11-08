黑客偷走 10 亿美元比特币 7 年未花，美司法部缴获最大规模加密货币

本周，联邦特工缴获了价值超过 10 亿美元的比特币，这些比特币与已经失效的网站 “丝绸之路”有关，该网站是黑暗网络上的一个犯罪市场。这可能是美国司法部缴获的规模最大的加密货币。

法庭文件显示，司法部表示，将没收这 69370 枚比特币（每枚比特币的价值超过 1.5 万美元）。这些比特币曾属于丝绸之路的创始人罗斯 · 乌布里希（Ross Ulbricht），他于 2015 年被判处终身监禁。

比特币是丝绸之路上唯一允许使用的货币。当局称，比特币被用于贩毒、出售枪支和洗钱等犯罪交易。

联邦调查局于 2013 年 10 月关闭了丝绸之路，并逮捕了乌布里希。2015 年 2 月，他被判多项罪名成立，包括洗钱、贩毒和电脑黑客。

“丝绸之路是当时最臭名昭著的网络犯罪市场，”美国检察官戴维 • 安德森（David Anderson）表示，“2015 年成功起诉丝绸之路创始人留下了一个价值数十亿美元的问题——钱都到哪里去了？今天的罚没至少部分地回答了这个悬而未决的问题。这些犯罪收益中有 10 亿美元现在在美国。”

该文件称，缴获的比特币是 2013 年由一名黑客从丝绸之路偷走的，在法庭文件中，这名黑客的身份仅为 “Individual X”。被盗的比特币价值约 1400 万美元，相当于每枚比特币 200 美元多一点。但此后比特币的价值飙升，如今已接近 10 亿美元。

文件称乌布里希知道了 Individual X 的在线身份，并威胁 Individual X，要求在钱被盗后不久归还加密货币。Individual X 没有返回加密货币，而是保留了它，并且一直没有花掉它。文件显示，Individual X 周二同意联邦政府没收这笔资金。