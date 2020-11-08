关于那颗 6G 卫星，我表示 “一脸懵逼”

11 月 6 日，一颗名为 “电子科技大学号”的卫星在山西太原发射成功，引起了社会各界的广泛关注。

之所以关注，是因为这颗卫星号称是全球首颗 “6G 试验卫星”，搭载了被视为 6G 潜在关键技术的太赫兹通信载荷，将进行空间应用场景下的太赫兹技术验证（全球首次）。

卫星星体的一部分

说实话，第一眼看到这个新闻，我的表情是这样的：

最近这段时间，关于 6G 的新闻很多，其实也见怪不怪了。但是，把太赫兹搬到太空，美其名曰 6G 实验，实在是有点 “过界”了，完全看不下去。

什么是太赫兹？

很简单，频率在 THz（Tera Hertz，太拉赫兹，1THz=1000Ghz）级别的电磁波，就是太赫兹电磁波。使用太赫兹电磁波进行通信的技术，就是太赫兹通信。

一直以来，太赫兹和空天一体化，被认为是 6G 的两大关键技术，也是重点研究方向。人们普遍认为，未来 6G 将使用太赫兹频段电磁波进行通信。（需要说明的是，目前 ITU 国际电联并没有开会讨论 6G 频段到底是哪些，更没有正式发布过 6G 频段的定义，所以太赫兹到底是不是 6G 频段，现在也没有明确。）

乍一看，这个 6G 试验卫星好像没有什么毛病，实验嘛，怎么不行？

但大家稍微懂点通信技术的话，就会发现里面充满了问（bu）题（kao）点（pu）。

电磁波的基本特性，就是频率越高，波长越短，波的绕射能力越差。在同等前提条件（发射功率相同）下，频率越高的电磁波，穿透损耗越大。综合来说，频率越高的电磁波信号，它的传输距离越短。（详情看这里：频率（波长）与穿透、绕射能力的关系）

我们现在 5G 工作的频段分为 Sub-6 频段和毫米波频段，频段范围如下：

FR1 原来是 450MHz-6GHz，后来 3GPP 组织改为上图所示，但 Sub-6 的称呼习惯被保留下来

我之前和大家科普过很多次，毫米波频段频率明显高于 Sub-6 频段，覆盖能力弱，国内目前仍处于测试阶段。只有美国，因为 Sub-6 频段资源不足，所以先行采用了毫米波频段。

太赫兹频段比毫米波频段的频率更高（1000GHz>52.6GHz），它的覆盖效果，可想而知。

2012 年，中国工程物理研究院在 340GHz 频段做过实验，3Gbps 的实时通信速率，传输距离是多少呢？50 米。

虽然说现在技术飞速进步，但你告诉我太赫兹能传几百公里，实在是超越了我的认知。

使用太赫兹通信，并不仅仅是使用更高频率的问题，它牵扯到射频器件能力、材料工艺、功耗控制等一系列问题。就算是毫米波，目前都不敢说非常成熟，很多机构还在进行材料学和功率器件的研究。现在说太赫兹核心器件已经完成了攻关，我实在是不太敢相信。

卫星测试不比地面测试，卫星就那么 P 点大的地方，重量、体积和功率都有限制，哪有地面测试来得方便？地面测试目前也没听到有突破性的进展，或者有实际意义的应用落地啊，咋没学会走就开始学会跑了呢？

目前，国内外关于太赫兹的研究比较热门，但能拿出来展示的，主要还是安检等领域，并没有看到通信领域的实际应用。

太赫兹人体安检仪

说实话，我个人对这次 6G 实验卫星的目的和意义，持很大的怀疑态度。据我了解，工信部好像也没有授权相关单位使用太赫兹频段进行实验。

希望电子科技大学官方能够尽快出来澄清一下这个实验的具体细节，避免误导民众。如果是无良媒体炒作，电子科大也应该站出来说明一下情况。

除了以上内容之外，趁这个机会，我想就卫星通信的相关问题，发表一些我的个人看法。

一直以来，社会舆论上都非常关心卫星通信。

尤其是 “当代钢铁侠”埃隆 · 马斯克搞了一个 “星链”卫星互联网计划，拼命往太空打卫星，搞得大家都以为卫星互联网时代即将到来，我们现在的移动通信技术都要废掉了，5G 也要废掉了，之类的。

这样的观点，是彻头彻尾的无知。

我问这些人几个简单的问题：

星链卫星轨道高度按报道所称是 550km，你觉得它给你的网速能超过离你 550m 的基站？

几万颗卫星覆盖地球，分到中国头顶上，是几颗？中国现在基站总数是接近 900 万，就这个基站密度，我们还天天喊网速差。凭什么认为数量不及百分之一的卫星能办到？

基站背后有光纤传输资源，回传带宽有保证。卫星的回传怎么办？一颗卫星服务那么多用户，汇集起来的流量肯定很大。带宽问题如何解决？能比光纤更快吗？来回 1000 公里，时延能控制到多低？

另外，我们知道，人类正常的数据业务需求，70% 以上都发生在室内。卫星信号的工作频段，能覆盖得了室内吗？咱们使用的手机卫星定位，室内信号强度如何？心里没点数吗？毫米波在地面距离几米都穿不过墙，更何况经过几百公里的传输之后？还太赫兹？

卫星取代基站，那下雨下雪等极端天气怎么办？你打算回归原始生活？

就算马斯克提供了卫星互联网服务，你觉得这个价格大概会是多少？人家又不是做慈善的，最多在非洲国家意思意思搞点公益，做做宣传。到了中国和美国，你觉得他会免费提供网络服务吗？免费提供，他员工吃什么呢？不免费的话，你觉得卫星互联网的产业链成熟度，还有成本控制能力，能够比得过经过几十年发展的地面移动通信产业吗？

所以我说，稍微有点常识的人，都不会认为卫星通信会取代地面移动通信。

不可否认，卫星通信是很重要的，也值得研究。但是卫星通信的定位，在未来很长的一段时间，都是地面移动通信系统的辅助。

占地球表面积 71% 的海洋，没有办法建设基站，所以需要卫星通信。还有天空中的飞机，也需要卫星通信。遇到灾害，地面系统失灵，同样需要卫星通信。

未来，不排除卫星通信会发挥更大的作用。但是，现在刻意拔高卫星通信的地位，肯定是有不可告人的目的。

马斯克的目的，一方面是占用空间轨道资源，以及频率资源，另一方面，服务于资本市场，推高股价。再有就是搞搞公益，名利双收。

对于乱打卫星，污染太空空间行为的后果，他是完全不管的。这种行为，我们应该予以警惕。