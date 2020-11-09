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双 11 大促：腾讯视频 VIP 年卡 94 元、优酷会员 15 个月 99 元

2020/11/9 5:31:46 来源：IT之家 作者：杰克 责编：杰克
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双11影音VIP大促，腾讯视频VIP年卡4.7折94元、超级影视VIP年卡+季卡4.3折479元，优酷会员15个月3.9折99元、酷喵会员年卡2.7折128元，京东PLUS会员年卡69元（实付99元送30）。

活动时间：11月9日 - 11日。

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视频会员大促合集：

视频会员原价/活动价
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腾讯视频（11月9日 - 11日）
VIP会员年卡￥198/￥94点此
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VIP会员双年卡￥396/￥180点此
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VIP会员季卡￥58/￥29点此
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超级VIP年卡+月卡￥538/￥238点此
超级VIP年卡+月卡￥538/￥238点此
超级VIP双年卡+季卡￥1124/￥479点此
超级VIP双年卡+季卡￥1124/￥479点此
超级VIP季卡￥148/￥73点此
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优酷（11月9日 - 11日）
VIP会员年卡￥198/￥89点此
VIP会员年卡+季卡￥254/￥99
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VIP会员年卡+季卡￥254/￥99
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酷喵会员年卡￥479/￥128点此
酷喵会员年卡￥479/￥128点此
爱奇艺（11月7日 - 11日）
VIP会员年卡+
京东PLUS年卡		￥396/￥108点此
VIP会员年卡+
喜马拉雅年卡		￥416/￥108
VIP会员年卡
￥198/￥99点此
VIP会员年卡
￥198/￥99点此
VIP会员18个月
￥306/￥145点此
VIP会员18个月
￥306/￥145点此
VIP会员季卡￥58/￥29点此
VIP会员季卡￥58/￥29点此
星钻会员年卡￥618/￥258点此
星钻会员年卡￥618/￥258点此
星钻会员季卡￥168/￥78点此
星钻会员季卡￥168/￥78点此
京东（10月30日 - 11月13日）
PLUS会员年卡￥198/￥69点此
百度文库+百度网盘（11月4日 - 11日）
文库会员月卡+
网盘超级年卡		￥384.9/￥194点此
文库会员月卡+
网盘超级年卡		￥384.9/￥194点此
文库会员30个月￥298/￥129.9点此
文库会员18个月￥159.8/￥69.9点此
文库会员18个月￥159.8/￥69.9点此
文库会员2个月￥49.8/￥24.9点此
网易云音乐（11月6日 - 11日）
黑胶VIP年卡￥216/￥80点此
黑胶VIP半年卡￥108/￥53点此
芒果TV（11月9日 17点- 13日 10点）
VIP会员年卡￥198/￥69点此
VIP会员年卡￥198/￥69点此
VIP会员季卡￥54/￥27点此
蜻蜓FM（11月6日 - 11日）
VIP会员双年卡
￥456/￥140点此
VIP会员年卡+
作业帮VIP年卡		￥426/￥100点此
懒人听书（11月6日 - 11日）
VIP会员双年卡￥296/￥98点此

· 为方便大家购买，特提供多个购买链接，如遇商品下架或停止放券，可选择不同链接购买。

• 腾讯视频

VIP会员：原价198/年，支持手机、电脑、Pad，限时94元/年，点此购买（年卡）；限时180元/2年，点此购买（双年卡）；限时29元/3个月，点此购买（季卡）。

超级影视VIP：原价488元/年，支持手机、电脑、Pad、TV和盒子，限时238元/13个月，点此购买（年卡+月卡）；限时479元/27个月，点此购买（双年卡+季卡）；限时73元/3个月，点此购买（季卡）。

· 优酷

VIP会员：原价198/年，支持手机、电脑、Pad，限时89元/年，点此购买（年卡）；限时99元/15个月，点此购买（年卡+季卡）。

酷喵会员：原价479元/年，支持手机、电脑、Pad、TV和盒子，限时128元/年，点此购买（年卡）。

• 爱奇艺

黄金会员：原价198/年，支持手机、电脑、Pad，限时99元/年，点此购买（年卡）；限时145元/18个月，点此购买（年卡+半年卡）；限时29元/3个月，点此购买（季卡）。

星钻会员：原价618元/年，支持手机、电脑、Pad、TV和盒子，限时258元/年，点此购买（年卡）；限时78元/3个月，点此购买（季卡）。

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