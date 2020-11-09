双 11 大促：腾讯视频 VIP 年卡 94 元、优酷会员 15 个月 99 元

双11影音VIP大促，腾讯视频VIP年卡4.7折94元、超级影视VIP年卡+季卡4.3折479元，优酷会员15个月3.9折99元、酷喵会员年卡2.7折128元，京东PLUS会员年卡69元（实付99元送30）。

活动时间：11月9日 - 11日。

· 京东京享红包（每天可抢3次）

· 天猫超级红包（每天可抢3次）

视频会员大促合集：

视频会员 原价/活动价

购买 腾讯视频（11月9日 - 11日） VIP会员年卡 ￥198/￥94 点此 VIP会员年卡 ￥198/￥94 点此 VIP会员双年卡 ￥396/￥180 点此 VIP会员双年卡 ￥396/￥180 点此 VIP会员季卡 ￥58/￥29 点此 VIP会员季卡 ￥58/￥29 点此 超级VIP年卡+月卡 ￥538/￥238 点此 超级VIP年卡+月卡 ￥538/￥238 点此 超级VIP双年卡+季卡 ￥1124/￥479 点此 超级VIP双年卡+季卡 ￥1124/￥479 点此 超级VIP季卡 ￥148/￥73 点此 超级VIP季卡 ￥148/￥73 点此 优酷（11月9日 - 11日） VIP会员年卡 ￥198/￥89 点此 VIP会员年卡+季卡 ￥254/￥99

点此 VIP会员年卡+季卡 ￥254/￥99

点此 酷喵会员年卡 ￥479/￥128 点此 酷喵会员年卡 ￥479/￥128 点此 爱奇艺（11月7日 - 11日）

VIP会员年卡+

京东PLUS年卡 ￥396/￥108 点此

VIP会员年卡+

喜马拉雅年卡 ￥416/￥108

VIP会员年卡

￥198/￥99 点此 VIP会员年卡

￥198/￥99 点此 VIP会员18个月

￥306/￥145 点此 VIP会员18个月

￥306/￥145 点此 VIP会员季卡 ￥58/￥29 点此 VIP会员季卡 ￥58/￥29 点此 星钻会员年卡 ￥618/￥258 点此 星钻会员年卡 ￥618/￥258 点此 星钻会员季卡 ￥168/￥78 点此 星钻会员季卡 ￥168/￥78 点此 京东（10月30日 - 11月13日）

PLUS会员年卡 ￥198/￥69 点此 百度文库+百度网盘（11月4日 - 11日） 文库会员月卡+

网盘超级年卡 ￥384.9/￥194 点此 文库会员月卡+

网盘超级年卡 ￥384.9/￥194 点此 文库会员30个月 ￥298/￥129.9 点此 文库会员18个月 ￥159.8/￥69.9 点此 文库会员18个月 ￥159.8/￥69.9 点此 文库会员2个月 ￥49.8/￥24.9 点此 网易云音乐（11月6日 - 11日）

黑胶VIP年卡 ￥216/￥80 点此 黑胶VIP半年卡 ￥108/￥53 点此 芒果TV（11月9日 17点- 13日 10点） VIP会员年卡 ￥198/￥69 点此 VIP会员年卡 ￥198/￥69 点此 VIP会员季卡 ￥54/￥27 点此 蜻蜓FM（11月6日 - 11日） VIP会员双年卡

￥456/￥140 点此 VIP会员年卡+

作业帮VIP年卡 ￥426/￥100 点此 懒人听书（11月6日 - 11日） VIP会员双年卡 ￥296/￥98 点此

· 为方便大家购买，特提供多个购买链接，如遇商品下架或停止放券，可选择不同链接购买。

• 腾讯视频

VIP会员：原价198/年，支持手机、电脑、Pad，限时94元/年，点此购买（年卡）；限时180元/2年，点此购买（双年卡）；限时29元/3个月，点此购买（季卡）。

超级影视VIP：原价488元/年，支持手机、电脑、Pad、TV和盒子，限时238元/13个月，点此购买（年卡+月卡）；限时479元/27个月，点此购买（双年卡+季卡）；限时73元/3个月，点此购买（季卡）。

· 优酷

VIP会员：原价198/年，支持手机、电脑、Pad，限时89元/年，点此购买（年卡）；限时99元/15个月，点此购买（年卡+季卡）。

酷喵会员：原价479元/年，支持手机、电脑、Pad、TV和盒子，限时128元/年，点此购买（年卡）。

• 爱奇艺

黄金会员：原价198/年，支持手机、电脑、Pad，限时99元/年，点此购买（年卡）；限时145元/18个月，点此购买（年卡+半年卡）；限时29元/3个月，点此购买（季卡）。

星钻会员：原价618元/年，支持手机、电脑、Pad、TV和盒子，限时258元/年，点此购买（年卡）；限时78元/3个月，点此购买（季卡）。

【广告】