双 11 大促：腾讯视频 VIP 年卡 94 元、优酷会员 15 个月 99 元

双11影音VIP大促，腾讯视频VIP年卡4.7折94元、超级影视VIP年卡+季卡4.3折479元，优酷会员15个月3.9折99元、酷喵会员年卡2.7折128元，京东PLUS会员年卡69元（实付99元送30）。
活动时间：11月9日 - 11日。
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视频会员大促合集：
|视频会员
|原价/活动价
|购买
|腾讯视频（11月9日 - 11日）
|VIP会员年卡
|￥198/￥94
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|VIP会员年卡
|￥198/￥94
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|VIP会员双年卡
|￥396/￥180
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|VIP会员双年卡
|￥396/￥180
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|VIP会员季卡
|￥58/￥29
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|VIP会员季卡
|￥58/￥29
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|超级VIP年卡+月卡
|￥538/￥238
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|超级VIP年卡+月卡
|￥538/￥238
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|超级VIP双年卡+季卡
|￥1124/￥479
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|超级VIP双年卡+季卡
|￥1124/￥479
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|超级VIP季卡
|￥148/￥73
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|超级VIP季卡
|￥148/￥73
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|优酷（11月9日 - 11日）
|VIP会员年卡
|￥198/￥89
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|VIP会员年卡+季卡
|￥254/￥99
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|VIP会员年卡+季卡
|￥254/￥99
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|酷喵会员年卡
|￥479/￥128
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|酷喵会员年卡
|￥479/￥128
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|爱奇艺（11月7日 - 11日）
|VIP会员年卡+
京东PLUS年卡
|￥396/￥108
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|VIP会员年卡+
喜马拉雅年卡
|￥416/￥108
|VIP会员年卡
|￥198/￥99
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|VIP会员年卡
|￥198/￥99
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|VIP会员18个月
|￥306/￥145
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|VIP会员18个月
|￥306/￥145
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|VIP会员季卡
|￥58/￥29
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|VIP会员季卡
|￥58/￥29
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|星钻会员年卡
|￥618/￥258
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|星钻会员年卡
|￥618/￥258
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|星钻会员季卡
|￥168/￥78
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|星钻会员季卡
|￥168/￥78
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|京东（10月30日 - 11月13日）
|PLUS会员年卡
|￥198/￥69
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|百度文库+百度网盘（11月4日 - 11日）
|文库会员月卡+
网盘超级年卡
|￥384.9/￥194
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|文库会员月卡+
网盘超级年卡
|￥384.9/￥194
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|文库会员30个月
|￥298/￥129.9
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|文库会员18个月
|￥159.8/￥69.9
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|文库会员18个月
|￥159.8/￥69.9
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|文库会员2个月
|￥49.8/￥24.9
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|网易云音乐（11月6日 - 11日）
|黑胶VIP年卡
|￥216/￥80
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|黑胶VIP半年卡
|￥108/￥53
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|芒果TV（11月9日 17点- 13日 10点）
|VIP会员年卡
|￥198/￥69
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|VIP会员年卡
|￥198/￥69
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|VIP会员季卡
|￥54/￥27
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|蜻蜓FM（11月6日 - 11日）
|VIP会员双年卡
|￥456/￥140
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|VIP会员年卡+
作业帮VIP年卡
|￥426/￥100
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|懒人听书（11月6日 - 11日）
|VIP会员双年卡
|￥296/￥98
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· 为方便大家购买，特提供多个购买链接，如遇商品下架或停止放券，可选择不同链接购买。
• 腾讯视频
VIP会员：原价198/年，支持手机、电脑、Pad，限时94元/年，点此购买（年卡）；限时180元/2年，点此购买（双年卡）；限时29元/3个月，点此购买（季卡）。
超级影视VIP：原价488元/年，支持手机、电脑、Pad、TV和盒子，限时238元/13个月，点此购买（年卡+月卡）；限时479元/27个月，点此购买（双年卡+季卡）；限时73元/3个月，点此购买（季卡）。
· 优酷
VIP会员：原价198/年，支持手机、电脑、Pad，限时89元/年，点此购买（年卡）；限时99元/15个月，点此购买（年卡+季卡）。
酷喵会员：原价479元/年，支持手机、电脑、Pad、TV和盒子，限时128元/年，点此购买（年卡）。
• 爱奇艺
黄金会员：原价198/年，支持手机、电脑、Pad，限时99元/年，点此购买（年卡）；限时145元/18个月，点此购买（年卡+半年卡）；限时29元/3个月，点此购买（季卡）。
星钻会员：原价618元/年，支持手机、电脑、Pad、TV和盒子，限时258元/年，点此购买（年卡）；限时78元/3个月，点此购买（季卡）。