Win10 官方 “外挂”：PowerToys

不知不觉，Win10 面世已经 5 年多了。尽管这些年间，微软一直在 Win10 上加码，也增加了很多之前所没有的功能。但不得不说，就我个人而言，Win10 的很多自带功能依旧十分难用。就拿最简单的搜索来说，大家平时谈论最多的还是 Listary、everything 这些第三方工具，甚至苹果的 Spotlight 也常有人提及，但回到 Windows 搜索，能说起的又有几个呢？

▲ 实在受不了 Win10 的难用！一定要来试试它

类似的问题其实不单单是搜索一项，很多时候我们都会为 Win10 蹩脚的内置功能所恼火。以至于很多人在装好 Win10 后，依然还要安装一大堆软件，要的就是弥补内置功能所带来的种种不足。

PowerToys：https://github.com/microsoft/PowerToys

PowerToys 是一款来自微软的系统增强工具，就像是一个神奇的 Win10 外挂，整套软件由若干子组件构成，包括：“屏幕取色器”、“桌面窗口分布”、“快速预览插件”、“批量图片缩放器”、“键盘映射器”、“批量重命名工具”、“快速启动器”（类似于 MacOS Spotlight 或 Listary）。除了能带给用户超越原版的体验之外。这些工具还有一个共同的特色，那就是能够非常好地与 Win10 系统融合！

1. ColorPicker 屏幕取色器

ColorPicker 是一款功能强大的屏幕取色器，能够很方便地读取到屏幕任何一个点位的色彩值。软件使用很简单，只要按下 Win+Shift+C，将鼠标移动到要读取的位置上即可。软件支持颜色数值拷贝，在目标位置点击一下左键，即可将色彩值复制到剪贴板。同时它还内置有一项 “放大镜”功能，当目标区域过小不方便读取时，只要将鼠标滚轮滑动一下，就能临时 “放大”这个区域。很适合设计师、前端程序员等经常需要屏幕取色的用户使用。

ColorPicker 屏幕取色器

2. FancyZones 桌面窗口分布管理

Win10 内置了虚拟桌面，还加入了四边角热区，但对于很多大尺寸显示器来说，这样的设计远远无法满足需要。FancyZones 是一款窗口布局管理器，说简单点就是将你的屏幕，再次划分成 1 个、2 个……，甚至多个更小的区域。使用前，首先按下 “Win+~”设定窗口布局（FancyZones 内置有多组窗口布局，用户也可自定义或修改相关窗口设置），然后按住 Shift 键拖拽目标窗口。随着窗口的移动，之前设定好的区块会一个个亮起，当最终选好位置并松开鼠标后，这个窗口就被固定到当前区域了。

▲ FancyZones 的窗口分布管理

除了鼠标拖拽外，FancyZones 还支持 Windows Snap 快捷键（Win+→/↑/←/↓）快速移动。此外它还具有跨屏移动功能，即便同类软件中也是不常见的。

▲ 可以使用 Win+→/↑/←/↓快速移动窗口

3. 快速预览插件 File Explorer Add-ons

提起文件预览，我们通常会想到 MacOS 里的 QuickLook。其实在 Win10 中，也有一项类似的设计，名叫——预览窗格。Win10 的预览窗格使用很方便，只要在资源管理器中按下 Alt+P，然后点击文件图标，即可预览到相关内容。

▲ 可直接预览 SVG 图片和 md 文档

File Explorer Add-ons 是 Win10 预览窗格的增强版，在原有基础上增加了对 SVG 图片和 Markdown 文档（.md）的预览支持。同时新插件还允许用户，通过图标直接预览 SVG 图片。尤其对于网页设计师，这项功能是相当有吸引力的。

4. Image Resizer 批量图片缩放器

Image Resizer 是一款图片大小调整器，除了可以修改单张图片大小外，也能同时处理多张图片。使用时只要先将要处理的图片选中，右击选择 “调整图片大小”，即可通过预设的调整框调整图片大小。

批量图片缩放器

Image Resizer 预设了大 / 中 / 小 / 手机四种尺寸模板，同时你也可以直接输出所需要的图片长宽值。除了标准的尺寸调整外，软件还专门设置了 “仅缩小（不放大）图片”这个选项，以避免小图片被意外拉大后，所造成的清晰度下降。

5. Keyboard Manager 键盘管理器

如果你在单位用的是一台苹果电脑，回到家又是一台 Windows 电脑，那么就不得不面对两种完全不同的键盘布局，这时 Keyboard Manager 的作用就体现出来了。

▲ 键盘管理器的重映射

Keyboard Manager 是一款键盘映射器，作用就是将键盘中的一个键映射成另一个键，或者将一组快捷键映射成另一组快捷键。正如文章先前所说，如果你经常在不同的操作系统间切换，那么这种 “头脑分裂”的感觉一定会让你记忆犹新。这时花些时间，打造一套适合你自己的键盘布局，就将是一件十分值得的事！

6. Shortcut Guide 快捷键指南

Windows 有很多快捷键，正确使用它们可以大幅提升工作效率。但问题是，如此多的快捷键，要想全部记忆下来，也是一件相当令人崩溃的事。Shortcut Guide 说白了，就是一个可以随时呼出的快捷键说明书。使用时，只要长按 Win 键 1 秒钟，就能调出这个界面。

▲ 长按 “Win”键调出快捷键指南

除了显示各种常用的快捷键功能外，Shortcut Guide 也允许我们自行设定按下 Win 键后多长时间，才会显示快捷键说明。此外软件也提供了界面色彩与不透明度调节，供需要的小伙伴使用。

7. Power Rename 批量重命名工具

Power Rename 是一款功能强大的批量重命令工具，和 Image Resizer 一样，它也是通过右键菜单激活的。Power Rename 提供了多种名称修改条件，包括文字搜索替换和正则表达式。选项包括首字母大写、转换为大写、仅限名称、仅限扩展，对于很多特殊操作是很方便的。同时它还设有一个专门的效果预览区，以便我们观察最终重命名后的效果。

▲ 批量重命名功能

8. PowerToys Run 快速启动器

用过 MacOS 的人，大多会对它的 Spotlight 赞不绝口。Spotlight 是 MAC 中一项快速搜索功能，可以方便查找文件、程序，以及单位换算。PowerToys Run 是微软比肩 Spotlight 设计的一款功能，使用时，先按下 Win + 空格调出搜索框，然后直接输入程序名或文件名即可。

▲微软版 “Spotlight”

PowerToys Run 提供了四种搜索结果快速操作功能，包括回车打开程序 / 文件、Ctrl+Shift+E 打开文件所在文件夹、Ctrl+C 复制文件 / 文件夹路径、Ctrl+Shift+C 通过控制台打开对应路径。无论是反应速度，还是结果准确度，都能令人满意。同时它也内置了数学计算和一键搜索搜索，可以快速执行一些日常操作。

▲ 相关设置功能

写在最后

PowerToys 弥补了 Win10 的很多不足，特别是其与 Windows 高度的融合性，是区别于其他第三方工具一个最大不同。目前 PowerToys 的最新版本为 0.25，且还在不断更新中。

有一点需要说明，PowerToys 目前仅适用于微软 Windows 10 系统，同时操作系统版本号要高于 v1803。总之这款由微软官方出品的 “免费外挂”还是相当强大的，喜欢的小伙伴不妨亲自下载一试！