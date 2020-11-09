微软修复 Win10 系统冻结问题：bug 可导致性能产生负面影响

IT之家11月9日消息 据外媒 WindowsLatest 今日报道，由于最近的累积更新或功能更新，部分用户报告称 Windows 10 遇到了一些严重问题，例如系统冻结，程序无响应。而现在微软表示他们已经在预览更新中解决了这一性能问题。

随着 Windows 10 v2004 和最近的累积更新推广，反馈最广泛的 bug 之一就是系统冻结或速度减缓。

▲ 图源 WindowsLatest

有用户表示，Windows 10 v2004 或更高版本将冻结游戏或其他程序，而自己 “无能为力”，因为只有 “强制重启才能使其重新工作”。

一位 Reddit 上用户指出：“自从安装 2004 更新以来，我经历了 3 次随机的 “系统冻结”，系统和程序在此期间被挂起，并且变得无响应，直到需要进行强制重启。”

微软目前已承认该 bug 的存在，并在 Windows 10 KB4580364 中解决了 “导致操作系统停止工作或无响应”的问题。

微软表示，TCP/IP 驱动程序中锁死导致某些用户出现了这种性能问题。对于那些不知道的人，TCP/IP 是基于网络的功能，它定义您的 PC 与其他设备进行通信的方式。

IT之家了解到，Windows 10 KB4580364 是可选更新，你没有必要一定要安装它，除非你真的遇到了上述系统卡死的问题。

此外，微软将于11 月 10 日开始推出 Windows 10 的强制性累积更新，将包括性能改进一项。