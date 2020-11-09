4 名宇航员抵达发射场，SpaceX 第 2 次载人发射周末升空

四名宇航员已经于美国当地时间周日抵达 NASA 肯尼迪航天中心，准备在本周末参加美国太空探索技术公司 SpaceX 的第二次载人发射，这也是其首次商业载人发射。

(图：执行 SpaceX 第二次载人发射任务的四名宇航员，从左到右分别为日本宇航员野口宗一、NASA 宇航员香农 · 沃克、维克多 · 格洛弗和迈克尔 · 霍普金斯)

对 NASA 来说，这标志着常驻国际空间站宇航员定期轮换的开始，并且由私人公司提供接送服务。NASA 吉姆 · 布里登斯廷（Jim Bridenstine）在欢迎宇航员们来到发射场时称：“ 说到太空旅行，每次飞行都是一次试飞，但我们也确实需要经常能够前往国际空间站。”

三名 NASA 宇航员香农 · 沃克（Shannon Walker）、维克多 · 格洛弗（Victor Glover）和迈克尔 · 霍普金斯（Michael Hopkins）以及 1 名日本宇航员野口宗一（Soichi Noguchi），计划在当地时间 11 月 14 日搭乘 SpaceX 的载人龙飞船升空，前提是逼近的热带风暴不会干扰发射。

因为新冠疫情，这四名宇航员已经被隔离了两周时间，并在此之前很久就采取了安全措施，包括佩戴口罩和保持安全社交距离。他们将在轨道上呆到明年春天，届时他们的接替者将登上另一艘载人龙飞船到来。同时，货运版本的龙飞船还将继续定期运送食物和补给。

SpaceX 载人任务负责人本吉 · 里德（Benji Reed）表示，该公司预计将在未来 14 个月内发射 7 艘龙飞船，包括 3 艘载人飞船和 4 艘货运飞船。他说：“这些飞船的发射意味着，太空中随时都会保留两艘飞船。”

与此同时，波音公司预计要到明年夏天才能搭载宇航员进行首次载人飞行。该公司计划在几个月内进行第二次无人试飞，其第一次试飞遭遇了许多软件问题，以至于其星际线飞船（Starliner）未能与国际空间站接轨。

自从 2011 年航天飞机退役后，NASA 就开始寻求利用私营公司为国际空间站运送货物和宇航员。美国宇航员始终在搭乘俄罗斯联盟号飞船进入太空，但费用越来越高，最近购买的座位耗资达 9000 万美元。

今年 5 月，SpaceX 终于结束了 NASA 长达近十年的宇航员 “发射荒”，成功地将两名试飞员从美国本土发射到国际空间站，停留了两个月。这艘载人飞船返航溅落后，SpaceX 对其进行了仔细检查，促使其对第二次载人发射进行了改进。

SpaceX 副总裁汉斯 · 科尼斯曼（Hans Koenigsmann）表示，工程师们发现，再入大气层时灼热的温度对飞船隔热罩造成了过度侵蚀，该公司已经加固了易受影响的部分。

其次，在第一次载人飞行时降落伞打开得有点儿太低，如今降落伞的高度测量系统也得到了改进。最近，SpaceX 还更换了执行发射任务的猎鹰 9 号火箭的两个发动机，这使发射延误了两周。

指令长霍普金斯及其同事将乘坐特斯拉汽车前往发射台，宇航服的颜色与飞船交相辉映。但 NASA 宇航员格洛弗表示，在所有好看的外表背后，隐藏着 “许多令人惊叹的能力”。

沃克在最近接受采访时称：“载人龙飞船显得非常时尚。但与以前的美国航天器相比，其最大优势是在技术上有了很大的飞跃。”

野口宗一对搭乘载人龙飞船特别感兴趣。他说：“在日本，龙是非常受人尊敬的神话生物，几乎可以直达九天，学习如何驾驭这艘飞船让我倍感荣幸。”