外媒：RTX 3090 也无法以 4K/60 帧运行《刺客信条：英灵殿》

IT之家 11 月 9 日消息 外媒 GameGPU 昨日分享了一段视频，展示了用英伟达新一代旗舰卡 RTX 3090 运行《刺客信条：英灵殿》的情况。结果显示，即便是英伟达最强大的独显也无法实现以 4K/Ultra、60 帧的速率运行这款游戏。

外媒对比了英伟达 Geforce Rtx 2080 Ti 和 Geforce Rtx 3090 在 i9 10900K 处理器和 4K 最高画质下的实时运行情况。

之后，另一位评测者 RajmanGaming HD 再次使用 RTX 3090 + i9-10900K 分别在 4K/1440p/1080p Ultra 画质下测试，依然不尽人意。

通过对比发现，英伟达 RTX 3090 在 4K/Ultra 运行《刺客信条：英灵殿》的平均帧率约为 56FPS，游戏体验尚可，但是在某些场景会偶尔降到 40 帧。

外媒表示，实际上，《刺客信条：英灵殿》只是一款跨世代游戏，而非次世代游戏，因此玩家哪怕使用了最强的 RTX 3090 都无法满足 4K/60FPS 运行条件，这一点实在是有点令人难以接受。

此外，此前育碧新作《刺客信条：英灵殿》此前在公布该作位于次世代主机的表现时，将 Xbox Series X 的描述写为 “4K+60 帧”，而 PS5 则写为 “4K 和 60 帧”。对此，一度引发了大量玩家误解。育碧后来澄清其实次世代主机都支持以 4K+60 帧运行。

IT之家获悉，《刺客信条：英灵殿》将于 2020 年 11 月 10 日登陆 XboxOne、PS4、Stadia 以及 PC 平台（仅限 Uplay 及 Epic），此后该作还将登陆次世代主机。