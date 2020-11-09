不满共享电单车 “抢生意”将其投河，4 名的哥被判缓刑

IT之家 11 月 9 日消息 据红星新闻报道，四川4名的哥因嫌美团电单车影响生意，遂将两电单车辆丢进河里。经鉴定，两辆美团电单车直接损失价值 6680 元。11 月 5 日，四川广汉市人民法院宣判一起寻衅滋事案，4 名被告人王某、谢某、曾某、刘某分别判处有期徒刑十个月，缓刑一年。

IT之家了解到，6 月 28 日，广汉市公安局发布警方通报：6 月 27 日，网上流传一段称 “广汉有人驾驶出租车将共享电动车拉走，有共享电动车被人丢入路边河中”的视频。对此，广汉市公安局立即对视频记录内容进行调查核实，并于事发当日，将相关违法嫌疑人依法传唤至公安机关接受调查。

随后，广汉市公安局发布警情通报称，经查，4 名违法嫌疑人肆意破坏公私财物的行为，涉嫌寻衅滋事。

11 月 5 日，广汉市人民法院审理认为，被告人王某、谢某、曾某、刘某系广汉市出租车司机，因不满投放在广汉市内的共享电单车影响了出租车行业的生意，遂将 4 辆美团电单车装进自己出租车后备箱，将其中两辆丢进河里，并用手机拍摄丢弃美团电单车视频。此后，该视频流传于网上，造成恶劣社会影响。

经鉴定，两辆共享电单车直接损失价值 6680 元。考虑到 4 名被告人的认罪悔罪态度及案发原因，广汉法院最终以寻衅滋事罪，对 4 名被告人分别判处有期徒刑 10 个月、缓刑 1 年的刑罚。