全球首次胶囊列车载人试验完成，最高时速约 172 公里

IT之家11月9日消息 据路透社等多个媒体报道，英国亿万富翁理查德 - 布兰森旗下维珍超回路公司（Virgin Hyperloop）于当地时间周日宣布，已经完成了世界上首个采用超高速悬浮舱系统 DevLoop 进行了载人旅行试验，宣告这该技术一项关键性的安全测试完成。

▲图源官方

DevLoop 测试轨道长 500 米，直径 3.3 米。Virgin Hyperloop 首席执行官 Jay Walder 表示： “没有人能做到这一点。” “这是一个完整的，可以正常工作的超级隧道，它不仅将在真空环境中运行，而且还将运行有一个人在里面。”

该公司表示，维珍超回路公司首席技术官 Josh Giegel 和乘客体验总监 Sara Luchian 在该公司位于美国拉斯维加斯的实验场乘坐了这辆特殊的 “胶囊列车”，时速最高达到 107 英里（约 172 公里）。

维珍超回路公司有一个设想，未来搭载乘客和货物的 “胶囊列车”将能够以 600 英里（约 966 公里）公里的时速在真空管道中行驶，从纽约到华盛顿将只需要 30 分钟，是现在的商用喷气式飞机速度的两倍，比高速铁路快四倍以上。

IT之家了解到，该公司此前已在拉斯维加斯的实验场进行了 400 多次无人测试。

维珍超回路公司表示，争取到 2025 年为其超高速列车取得安全认证，到 2030 年投入商业运营。

众所周知，2013 年，马斯克发表了他的 “阿尔法论文”，他设想一个满载乘客或货物的空气动力学铝制胶囊可以以接近 760 mph 的时速通过几乎真空的管道前行。

Virgin Hyperloop 预测，具有足够的能力最终可以达到 670 mph 的时速，但该公司迄今为止的记录是 240 mph，这是他们在 2017 年创下的记录。