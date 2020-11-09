SensorTower 公布 10 月应用报告：TikTok 吸金下载双榜单冠军

IT之家 11 月 9 日消息 知名移动应用数据分析公司 SensorTower 近日分享了吸金榜 Top10 和下载榜 Top10。

首先是吸金榜，10 月全球收入最高的非游戏应用是 TikTok，用户支出超过 1.15 亿美元，是其 2019 年 10 月收入的 6.2 倍。TikTok 收入中的大约 86% 来自抖音，其次是来自美国的 8% 以及来自土耳其的 2% 。

2020 年 10 月最赚钱的非游戏应用程序的完整排名在下面。应用收入估算来自 Sensor Tower 的 Store Intelligence 平台。

谷歌的 YouTube 是 2020 年 10 月全球收入第二高的非游戏应用程序，总收入超过 9400 万美元，较 2019 年 10 月同比增长 58%。YouTube 的收入中约 56% 来自美国，其次是来自日本的 11%。紧随其后的应用是 Tinder，紧随其后的是腾讯视频和迪士尼 +。

而在下载榜单 Top10 方面，依然是 Tiktok 占据榜首之位。 Tiktok 的 10 月安装量接近 6600 万，比 2019 年 10 月增加了 9.5%。

在此期间，安装该应用程序最多的来源依然是抖音，占 12% ，之后是来自巴西的 10% 。截至 2020 年 10 月，全球非游戏应用程序的下载量排名前 10 位如下图。应用下载量估算值来自 Sensor Tower 的 Store Intelligence 平台。

WhatsApp 上个月是全球安装次数第二高的非游戏应用程序，安装量超过 5700 万。Whatsapp 安装量最多的国家是印度，占 30%，其次是尼日利亚，占 10%。Facebook，Instagram 和 ZOOM 在当月全球安装次数最多的非游戏应用程序中排名前五。

IT之家了解到，Tiktok 相当于海外版的抖音，因此该统计机构将抖音收入计算在内也无不可。