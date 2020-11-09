内置电子锁的快递箱：App 实时定位，退货都不用自己写地址

今年的 “双十一”又来了，快递小哥们的噩梦也开始了。

想想往年堆积如山的快递盒，双十一选手们谁没有丢过几个件。甚至去年双十一期间，个别快递车着了火，整车快递包裹都灰飞烟灭。

随着各种智能物流数据完善，尽管现在我们可以看到物流信息，知道自己的快递被送到了哪里，但是丢件、包裹被偷等情况还是无能为力。

为了让消费者能够更好的追踪自己的快递包裹、并且让包裹更加结实一些，柏林一家初创公司 LivingPackets 就做了一个 “智能快递盒”，准备对快递纸箱这个行业下手了。

它不仅可以重复使用，还拥有数字锁和监控，配有相当于智能手机的传感器和小工具，可供跟踪和使用，还有一个电子墨水屏幕，可以随意更新目的地或内容。

来看看这个 “智能快递盒”和我们现在的快递纸箱有什么不同吧~

论快递盒能有多高级：有数字锁有监控，还有电子屏

LivingPackets 是一家总部位于柏林的创业公司，其目标是用一种更智能、更安全，能够打造循环经济的快递盒，来取代人们熟悉的纸板箱。

该公司创造的这款特殊的快递盒，不仅可以重复使用，还拥有数字锁和监控，配有相当于智能手机的传感器和小工具，可供跟踪和使用，还有一个电子墨水屏幕，可以随意更新目的地或内容。现在这家公司正在生产智能快递盒 2.0，在许多方面进行了改进，并准备以数十万的规模进行部署。

不过，这个快递盒也存在一定的缺点，比如它比纸板箱贵多了。而且，尽管能够支撑几百次的送货和分发，其创始人认为它的寿命也不是很长。

近年来，快递对每个人来说都变得十分重要，而以往我们只能看到物流信息，在这过程中包裹具体发生了什么我们却不得而知。LivingPackets 的目标是颠覆这一局面，通过重新设计快递盒，从而避免在运送过程中发生丢失或损坏的情况。

应用程序允许用户跟踪他们快递盒的位置和状态

商家可以节约成本；顾客更易追踪包裹，而且无需填入地址即可轻松退货

听起来好像除了贵没有别的缺点了，但是如此昂贵的快递盒费用，商家真的可以承担吗？

LivingPackets 也想到了这一点，并且给出了几个回应。

首先，LivingPackets 并不是真的卖这个盒子。它向顾客提供包装并按次收费——他们称之为 “包装即服务”。这样一来，企业就不需要独自承担这几千块的前期成本。

作为一项服务，它为商家、消费者和物流公司简化了许多痛点。

对于商家来说，追踪和保险要简单得多。正如联合创始人 Alexander Cotte 所说，就像很多人经历的那样，没人知道丢失的包裹到底发生了什么。通过更好的跟踪，可以从一开始就减轻损失，并且可以直接确定责任人、丢失地点等问题。

对于包装和快递公司来说，标准的外形和可调整的内部结构使这些盒子易于包装，而且很难损坏。据欧洲一家在线零售店的测试表明，处理包裹的时间和成本可以减少一半以上。LivingPackets 还支付取货费用，因此快递公司可以在不改变路线的情况下收回成本。

这样看来，这款智能快递盒能够提供更多的数据、更多的可追溯性，是一件好事。

对消费者来说，最明显的改善是退货，无需打印标签或公司预先包装，只需通知他们，退回地址就会自动出现在盒子上。

箱子锁得很牢，空的时候也可以折叠起来存放

创造循环经济，减少浪费

那么 LivingPackets 为何想要打造这样的智能快递盒呢？

创始人称，支撑这一切的理念，就是创造一个真正的循环经济，建立分散的价值，以减少浪费。盒子本身是由可以重复使用的材料制成的，即使它损坏了，也可以在替换的过程中被循环利用。除了将包裹转化为移动物联网设备可以提高市场效率之外，对盒子的再利用还可以减少浪费和碳排放。

这种理念体现在 LivingPackets 不寻常的融资方式上：自助融资和众包融资的结合。

Cotte 和他的父亲创立了控股公司 Cotte Group，这提供了一个很好的起点，但他指出，每个员工都在拿低竞争力的工资，希望公司的利润分享计划能够成功。即便如此，公司有 95 名员工，按最保守的估计，每年的营业额也高达几百万——这可不是个小公司。

首席执行官 Alexander Cotte 和智能快递盒 1.0

目前正在进行的众筹活动已经吸引了 600 万欧元以上的资金，来自个人的捐款从 50 欧元，到 2 万欧元都有。Cotte 说，这主要是为生产成本融资，而他和创始团队主要是为研发期提供资金。未来利润的一半被指定用于偿还出资人投资数倍的资金——这不完全是你在硅谷看到的那种商业模式。他们解释说，但这正是问题的关键所在。

“显然，所有为我们工作的人都深信我们所做的事情，”Cotte 说。“他们现在愿意退后一步，共同创造价值，而不仅仅是从现有体系中获取价值。你需要与帮助你创造价值的人分享你创造的价值。”

零成本的纸箱和可循环使用的智能快递箱，你选哪一个？